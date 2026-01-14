बात करते-करते 10 सेकेंड में मौत, चाय की दुकान पर बैठने के लिए उठाया स्टूल… गिरे फिर न उठे

मृतक की पहचान देवकीनंदन के रूप में हुई है, जो कृष्णानगर के राधा नगर पुलिया के पास के निवासी थे। परिजनों के अनुसार, देवकीनंदन गोवर्धन चौराहे स्थित एक अस्पताल में सर्दी का इलाज कराने आए थे। डॉक्टर से जांच कराने के बाद वह पास की चाय की दुकान पर चाय पीने गए थे।