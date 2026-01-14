बात करते-करते 10 सेकेंड में मौत, चाय की दुकान पर बैठने के लिए उठाया स्टूल… गिरे फिर न उठे

Image Generated by Chatgpt
मथुरा : गोवर्धन चौराहे के पास से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां चाय की दुकान पर बातचीत करते-करते एक व्यक्ति की महज 10 सेकेंड में मौत हो गई। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब सामने आया है।
सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति चाय की दुकान पर खड़ा होकर वहां मौजूद महिला से बातचीत कर रहा है। इसी दौरान वह पास में रखे स्टूल को उठाने के लिए झुकता है, लेकिन स्टूल को छूते ही अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है।
व्यक्ति को गिरता देख महिला उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं होती। कुछ ही सेकेंड में वह बेहोश हो जाता है। महिला शोर मचाती है, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ते हैं।
स्थानीय लोगों की मदद से व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। फुटेज में स्पष्ट है कि बातचीत करते हुए महज 10 सेकेंड के भीतर व्यक्ति की जान चली गई।
मृतक की पहचान देवकीनंदन के रूप में हुई है, जो कृष्णानगर के राधा नगर पुलिया के पास के निवासी थे। परिजनों के अनुसार, देवकीनंदन गोवर्धन चौराहे स्थित एक अस्पताल में सर्दी का इलाज कराने आए थे। डॉक्टर से जांच कराने के बाद वह पास की चाय की दुकान पर चाय पीने गए थे।
चाय विक्रेता आनंद ने बताया, 'अस्पताल की तरफ से एक व्यक्ति आए थे और चाय बनाने को कहा। हम चाय बना ही रहे थे कि बातचीत के दौरान वह बैठने के लिए स्टूल उठाने लगे और अचानक जमीन पर गिर पड़े।'
घटना का सीसीटीवी वीडियो देखने वालों को झकझोर रहा है। वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे सामान्य बातचीत के दौरान अचानक व्यक्ति गिरता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है।
