मायावती के पास है सत्ता में लौटने का ‘राम बाण’ फॉर्मूला! बताया- कैसे पक्की होगी चुनाव में जीत की गारंटी?

मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे गांव-गांव जाकर मुस्लिम समाज के बीच पार्टी की नीतियों को समझाएं। साथ ही बताएं कि BSP ही वह राजनीतिक ताकत है जो सबको समान अवसर और सम्मान देने की गारंटी देती है। बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी जिलाध्यक्ष, मंडल प्रभारी और संगठन के पदाधिकारी आगामी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (SIR) के तहत सक्रिय भागीदारी करें। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक समर्थक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जाए। जिससे कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रहे।