Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

मायावती के पास है सत्ता में लौटने का ‘राम बाण’ फॉर्मूला! बताया- कैसे पक्की होगी चुनाव में जीत की गारंटी?

UP Politics: बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी कैसे पक्की होगी? उन्होंने सत्ता में लौटने का फॉर्मूला बताया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 30, 2025

mayawati explained formula for returning to power

मायावती के पास है सत्ता में लौटने का 'राम बाण' फॉर्मूला! फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

UP Politics: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की सुप्रीमो मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का फॉर्मूला मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक के दौरान बताया।

मायावती ने विधानसभा चुनाव जीतने का बताया फॉर्मूला

बैठक में उन्होंने कहा कि दलितों का लगभग 20% और मुस्लिमों का 19% वोट मिलकर एक मजबूत विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। मायावती का मानना है कि मुस्लिम और दलित वोट बैंक का एकजुट होना ही चुनावी में सफलता दिला सकता है।

मायावती की मुस्लिम भाईचारा संगठन के साथ बैठक

BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को मुस्लिम भाईचारा संगठन के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने हर मंडल में 2-2 सदस्यों की मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाई है। जो मुस्लिम समाज में जाकर बैठक करेंगे। उन्हें पार्टी से जोड़ेंगे। साथ ही उन्हें सदस्य बनाएंगे।

'मुस्लिम समाज का समर्थन जरूरी'

BSP प्रमुख मायावती ने कहा कि बसपा जाति और धार्मिक द्वेष के आधार पर तोड़े, सताए और पछाड़े जा रहे लोगों के बीच आपसी भाईचारा के आधार पर उन्हें जोड़ने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज की एकजुटता का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बजाय, BSP को सीधे ही समर्थन करना जरूरी है जिससे BJP की घातक राजनीति को चुनाव में हराया जा सके। मुस्लिम समाज के एकतरफा समर्थन और वोट देने के बावजूद SP-BJP को हराने में विफल रही। यह चुनावी अनुभव से है।

'BSP कर रही अल्पसंख्यकों के सम्मान के लिए संघर्ष'

BSP प्रमुख कहा कि बसपा ही वह पार्टी है जो संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर के आदर्शों पर चलकर समाज के सभी वंचित वर्गों—दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है।

प्रत्येक समर्थक का नाम मतदाता सूची में हो दर्ज: मायावती

मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे गांव-गांव जाकर मुस्लिम समाज के बीच पार्टी की नीतियों को समझाएं। साथ ही बताएं कि BSP ही वह राजनीतिक ताकत है जो सबको समान अवसर और सम्मान देने की गारंटी देती है। बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी जिलाध्यक्ष, मंडल प्रभारी और संगठन के पदाधिकारी आगामी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (SIR) के तहत सक्रिय भागीदारी करें। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक समर्थक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जाए। जिससे कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रहे।

ये भी पढ़ें

जबरन पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था पति; मना किया तो 2 मंजिला इमारत से फेंक कर निकाली भड़ास
झांसी
jhansi husband wanted to force his wife to have physical relations she refused then he threw her off roof

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

BSP

मायावती

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 12:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मायावती के पास है सत्ता में लौटने का ‘राम बाण’ फॉर्मूला! बताया- कैसे पक्की होगी चुनाव में जीत की गारंटी?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सरकारी खरीद में देरी से किसानों की मजबूरी, औने-पौने दामों में बिक रहा धान,बिचौलियों की चांदी

खरीद केंद्र बंद, मंडियां सूनी- किसानों की मेहनत पर मुनाफाखोरों का कब्जा (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

अखिलेश यादव की खरी-खरी; बोले- सत्ता के अहंकार में किसान, नौजवान के साथ अन्याय कर रही BJP

akhilesh yadav
लखनऊ

IAS Transfer Order: 24 घंटे में पलटा IAS अफसरों का तबादला, ब्यूरोक्रेसी में मचा हड़कंप

IAS अफसरों के ट्रांसफर पर नया बवंडर, सरकार ने बदला अपना ही आदेश (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

Cyber Fraud: बेटे की सलामती के लिए बुजुर्ग ने लुटा दी जीवन भर की कमाई, साइबर ठगों ने खेला मनी लॉन्ड्रिंग का खेल

17 दिन तक बुजुर्ग इंजीनियर को बनाया बंधक (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ

UP Teacher Recruitment: प्रदेश में चार साल बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू: एडेड जूनियर हाईस्कूलों में आवेदन आमंत्रित

एडेड स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती का आगाज (फोटो सोर्स : AI)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.