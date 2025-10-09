Patrika LogoSwitch to English

मायावती की रैली में खुलासे दर खुलासे! योगी की तारीफ, सपा पर ‘दोगला चरित्र’ वाला बयान चर्चा का केंद्र

BSP Rally in Lucknow: बसपा सुप्रीमो मायावती 9 साल बाद लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। रैली में उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की और सपा पर कांशीराम योजनाओं को बदलने पर हमला किया।

less than 1 minute read

लखनऊ

image

Mohd Danish

Oct 09, 2025

mayawati lucknow rally praises yogi attacks sp double character

‘दोगला चरित्र’ वाला बयान बन गया चर्चा का केंद्र! Image Source - 'FB' @bsp4up

Mayawati Lucknow Rally: बसपा सुप्रीमो मायावती 9 साल के लंबे अंतराल के बाद लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। अबंडेकर मैदान में आयोजित रैली में उन्होंने अपने भतीजे आकाश के साथ मंच संभाला और वहां उपस्थित लाखों समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। रैली में बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत पांच राज्यों से समर्थक पहुंचे।

योगी सरकार की तारीफ, सपा पर करारा हमला

मायावती ने मंच से योगी सरकार की तारीफ की और कहा कि वर्तमान सरकार की आभारी हैं क्योंकि अंबेडकर पार्क में आने वाले लोगों से टिकटों का पैसा सपा सरकार की तरह दबाकर नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि बसपा के आग्रह पर पार्क की मरम्मत पर पूरा खर्च किया गया, जबकि सपा सरकार ने पार्क के रखरखाव पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया।

कांशीराम के नाम पर योजनाओं पर सपा की आलोचना

मायावती ने कहा कि जब सपा की सरकार नहीं थी, तो उन्होंने मीडिया पर खबर छपवाकर कांशीराम के नाम पर संगोष्ठी आयोजित करने का दावा किया। लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्हें कुछ याद नहीं आता। बसपा ने कांशीराम के नाम पर कॉलेज और संस्थानों के नाम रखे, योजनाएं शुरू कीं, लेकिन सपा ने सब बदल दिया। यह उनका दोगला चरित्र है।

सत्ता से बाहर होते ही याद आया पीडीए

मायावती ने कहा कि जब सपा सत्ता में नहीं होती, तो उन्हें पीडीए याद आता है। ऐसे दोगले लोगों से सावधान रहना जरूरी है। उन्होंने अपने भाषण में समर्थकों को जागरूक किया कि राजनीति में सतर्क रहना और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना जरूरी है।

आगामी चुनावों की तैयारी

रैली में मायावती ने बसपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को चुनावों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बसपा ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं बनाई हैं और भविष्य में भी उनका उद्देश्य यही रहेगा।

Updated on:

09 Oct 2025 11:39 am

Published on:

09 Oct 2025 10:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मायावती की रैली में खुलासे दर खुलासे! योगी की तारीफ, सपा पर 'दोगला चरित्र' वाला बयान चर्चा का केंद्र

