आज पूरा होगा कानपुर मेट्रो का सपना, यूपी के इन शहरों को भी जल्द मिलेगी मेट्रो की सौगात

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शहरों में मेट्रो चलाने वाला देश का पहला राज्य है। यूपी के कई शहरों में मेट्रो रेल की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। लखनऊ में मेट्रो शुरू होने के बाद लोगों को स्मार्ट व सुलभ परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आवागमन में बदलाव के साथ ही शहर की तस्वीर भी बदली है। इसी कड़ी में आज एक और शहर को मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी कानपुर को नौ किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का तोहफा देंगे। कानपुर मेट्रो के उद्घाटन के साथ ही यूपी में किए गए विकास को गति मिलेगी। आने वाले कुछ वर्षों में यूपी के और भी अन्य शहरों में मेट्रो का संचालन शुरू होना है। मसलन कानपुर के बाद गोरखपुर, आगरा और वाराणसी में भी मेट्रो की तैयारी है।

Metro Rail Soon to Start in These Cities of Uttar Pradesh