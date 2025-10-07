Dinesh Pratap Singh: राजनीतिक तनाव के बीच मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की तबीयत बिगड़ी, ब्रेन हेमरेज के बाद मेदांता में भर्ती

Dinesh Pratap Singh Health Update: योगी सरकार के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री और पूर्व MLC दिनेश प्रताप सिंह को अचानक ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक 3 अक्टूबर की रात वह नींद की दवा लेकर सोए थे, लेकिन सुबह उठने पर उन्हें चलने-फिरने में तकलीफ महसूस हुई। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अगले दिन, 4 अक्टूबर को लखनऊ लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेदांता अस्पताल में चिकित्सकों ने दिनेश प्रताप सिंह की एमआरआई जांच की, जिसमें ब्रेन हेमरेज की पुष्टि हुई। इसका असर उनके एक हाथ और एक पैर पर भी देखा गया। परिवार और चिकित्सक दोनों ही इस स्थिति को गंभीर मानते हुए लगातार उनकी देखभाल कर रहे हैं।