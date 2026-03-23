UP Police: दो साल बाद घर लौटी लापता बेटी, मां-बाप की आंखों में आंसू, आरोपी गिरफ्तार, खुशी का माहौल

मामले की शुरुआत 3 अप्रैल 2024 को हुई थी, जब एक व्यक्ति ने मोहनलालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। इस पर पुलिस ने तत्काल अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। प्रारंभिक जांच के दौरान एक व्यक्ति को नामजद किया गया था, लेकिन बाद में जांच में उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि उसे केवल संदेह के आधार पर नामित किया गया था।