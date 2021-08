भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा मालदीव में मना रही हैं छुट्टियां, तस्वीरें शेयर कर लगा रही हैं आग

लखनऊ. भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा (Bhojpuri Actress Monalisa) इन दिनों मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं। मोनालिसा (Actress Monalisa) के साथ में उनके पति विक्रांत (Vikrant) भी मालदीव में हैं। तस्वीरों में मोनालिसा (Bhojpuri Actress Monalisa) अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं। मोनालिसा (Monalisa) अपने पति विक्रांत (Vikrant) के साथ भी तस्वीरें शेयर की हैं।

भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा (Bhojpuri Actress Monalisa) इंस्टाग्राम पर तीन पोस्ट में अलग-अलग समय की तस्वीरें शेयर की हैं। पहली पोस्ट में तस्वीरे शेयर करते हुए लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़े सीप्लेन ऑपरेटर के बेहतरीन नजारों से बढ़कर कुछ नहीं है। मोनालिसा (Bhojpuri Actress Monalisa) की तस्वीरों को इनके फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं। सेलेब्स भी खुद को उनकी तस्वीरों पर कमेंट करने से रोक नहीं पा रहे हैं। तस्वीरों में मोनालिसा (Monalisa) ने येल्लो कलर का को-अर्ड ड्रेस पहना हुआ है। वहीं विक्रांत टी-शर्ट और डेनिम के सिंपल लुक में नजर आ रहे हैं।

दूसरी पोस्ट में एक्ट्रेस मोनालिसा (Actress Monalisa) अकेले समंदर किनारे वन पीस में हॉट और सेक्सी लुक दी है। तस्वीरों के साथ मोनालिसा (Bhojpuri Actress Monalisa) ने कैप्शन में लिखा है कि Everything… I Want To Be Beautiful… Mysterious….Wild And Free ….। इन तस्वीरों पर मोनालिसा (Actress Monalisa) के फैंस ने खूब तारीफ की है।

वहीं, तीसरे पोस्ट में भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा (Bhojpuri Actress Monalisa) स्विमिंग पूल के अंदर है और बिकनी पहने हुए हैं। मोनालिसा (Actress Monalisa) इस पोस्ट में तीन तस्वीरें शेयर की हैं। तीनों में मोनालिसा (Actress Monalisa) ने अलग-अलग अंदाज में हॉट एंड सेक्सी लुक दिया है। इस पोस्ट में तस्वीरों के साथ कैप्शन में सिर्फ लिखा है Lines ….।

