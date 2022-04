इस बार सस्ता होगा आम, जानिए क्या कह रही आम की फसल

Mango Season: इस बार गर्मियों में आम सस्ता रहने वाला है। आम की फसल को देखकर विशेषज्ञों ने अपनी बेहतरीन राय दी है।

फलों के राजा यानी आम की इस बार बंपर पैदावार के संकेत मिले हैं। पेड़ों पर आई बौर को देखकर विशेषज्ञ इस तथ्य का अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार आम के उत्पादन में इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आने वाले महीनों में मौसम एवं कीटों से इसकी सुरक्षा के पुख्ता उपाय करने होंगे। तभी यह संभव हो पाएगा। आम की फसल में मौसम का भी बेहद असर होता है।

Mongo Season will be Cost Effective Know About Mango Crop