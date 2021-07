UP Weather update: चार दिनों तक करीब दो दर्जन जिलों में होगी झमाझम बारिश, ब्लू अलर्ट जारी, देखें लिस्ट

UP Weather udpates. लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) के अनुसार कुछ जिलों में हल्की, तो कही तेज बारिश का अनुमान है।

लखनऊ. UP Weather udpates. उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आज छिटपुट बारिश (Rain in UP) हुई। लखनऊ में मौसम बना रहा। हालांकि बारिश नहीं हुई, लेकिन हल्की ठंडी हवाओं से गर्मी से लोगों को राहत मिली। अब आगामी चार दिनों में मॉनसून तेजी से लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचेगा। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) के अनुसार, इस कारण करीब दो दर्जन जिलों में हल्की से तेज तेज बारिश होने का अनुमान है। कई जिलों में ब्लू अलर्ट भी जारी हुआ है। मतलब उन जिलों के सभी क्षेत्रों में बारिश होगी।

उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के ऊपर समुद्र तल से 1.5 किमी ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इन प्रणालियों के प्रभाव में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 से 10 जुलाई को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। 7 से 11 जुलाई को पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। इसमें 9 से 10 जुलाई को पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अगले चार दिनों का देखें अनुमान-

- नौ जुलाई को जौलान, झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर में के लिए ब्लू अलर्ट जारी हुआ है। आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, नगर, फतेहपुर, बांदा, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज के भी कई क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है।

- दस जुलाई को आगरा, मथुरा के लिए ब्लू अलर्ट जारी हुआ है। वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र में कई क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है।

- 11 जुलाई को बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में ब्लू अलर्ट जारी हुआ है। अन्य जिलों में एक दो स्थानों पर ही वर्षा का अनुमान है।

- 12 जुलाई को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर में ब्लू अलर्ट जारी हुआ है। सभी जगह बारिश का अनुमान है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुर, अमरोहा, संभल, बरेली, पीलीभीज, शाहजहांपुर, लखीपुर, बहराइच, श्रावस्ती के कुछ स्थानों पर ही बारिश होगी।