1.82 हजार मिलेगा महीने का वेतन; 1,253 सीटें, कैसे करें UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन?

How to apply for UPPSC Assistant Professor: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,253 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) शामिल है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है।