लखनऊ

1.82 हजार मिलेगा महीने का वेतन; 1,253 सीटें, कैसे करें UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन?

UP Assistant Professor Jobs 2025: जानिए, UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कैसे करें, क्या होनी चाहिए शैक्षिक योग्यता?

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 06, 2025

UPPSC Assistant Professor
कैसे करें UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन? फोटो सोर्स-Ai

How to apply for UPPSC Assistant Professor: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,253 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) शामिल है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है।

क्या होनी चाहिए शैक्षिक योग्यता

-आवेदकों के पास संबंधित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए।

-आवेदकों को UGC नेट उत्तीर्ण होना चाहिए।

-आवेदकों के पास PHD की डिग्री भी होनी चाहिए।

क्या है उम्र सीमा?

-उम्मीदवारों की उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।

-आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

क्या है सलेक्शन प्रोसेस?

सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा (Preliminary Examination) होगा।

उसके बाद मुख्य परीक्षा (Mains Examination) होगा।

दोनों के क्लियर होने के बाद अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा।

कितना मिलेगा वेतन?

चयनित उम्मीदवारों को 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा।

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए 125 रुपये।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 65 रुपये।

कैसे करें UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

इसके बाद वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) टैब पर क्लिक करें।

अब मोबाइल नंबर और ईमेल ID से रजिस्ट्रेशन करें।

आवेदन पत्र भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें।

Published on:

06 Sept 2025 03:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 1.82 हजार मिलेगा महीने का वेतन; 1,253 सीटें, कैसे करें UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन?

