21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Weather: उत्तर प्रदेश में 3 दिन शीतलहर का प्रकोप, अवध सहित अधिकांश जिलों में घना कोहरा, ऑरेंज अलर्ट जारी

Awadh Weather: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने अवध क्षेत्र समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में 20 से 22 दिसंबर तक भीषण ठंड, शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 21, 2025

Cold Wave Dense Fog Orange Alert (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Cold Wave Dense Fog Orange Alert (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर, उन्नाव, बहराइच समेत पूरे अवध क्षेत्र और प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए 20, 21 और 22 दिसंबर तक भीषण ठंड, शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। इससे आम जनजीवन के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

ठंड और कोहरे का डबल अटैक

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं के कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। रात के न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आ रही है, जबकि दिन के समय घने कोहरे के कारण धूप निकलने में देरी हो रही है। कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है।

अवध क्षेत्र पर विशेष असर

अवध क्षेत्र के जिलों-बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर, उन्नाव और बहराइच में ठंड का असर सबसे अधिक देखने को मिल सकता है। यहां सुबह और देर रात घना कोहरा छाने की संभावना है। ग्रामीण इलाकों में खुले खेतों और निचले स्थानों पर कोहरे की तीव्रता और अधिक हो सकती है। किसानों को खासतौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि अत्यधिक ठंड और पाला फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है।

जनजीवन पर पड़ेगा असर

भीषण ठंड और कोहरे का सीधा असर आम लोगों की दिनचर्या पर पड़ेगा। सुबह-सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों, दिहाड़ी मजदूरों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव या अवकाश की घोषणा की जा सकती है। वहीं, रेलवे और बस सेवाओं पर भी असर पड़ने की संभावना है। कोहरे के कारण ट्रेनों के विलंब से चलने और बसों की गति धीमी रहने की आशंका है।

स्वास्थ्य को लेकर चेतावनी

डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की ठंड में बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ठंड लगने से सर्दी, खांसी, बुखार, सांस संबंधी समस्याएं और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने, सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने और गर्म तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है।

प्रशासन अलर्ट मोड पर

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रदेश का प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला प्रशासन को रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त करने, अलाव जलाने और जरूरतमंदों को कंबल वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। नगर निगम और पंचायत स्तर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है।

यातायात पर कोहरे का असर

घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य मार्गों पर वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पुलिस विभाग ने अपील की है कि लोग अनावश्यक यात्रा से बचें और यदि यात्रा करनी ही पड़े तो फॉग लाइट, लो बीम हेडलाइट और सावधानीपूर्वक गति का इस्तेमाल करें। हादसों की आशंका को देखते हुए हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है।

किसानों के लिए सलाह

कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए आवश्यक उपाय करें। सिंचाई, धुआं करना और फसल ढकने जैसे पारंपरिक उपाय अपनाने से नुकसान को कम किया जा सकता है। आलू, सरसों, सब्जी और बागवानी फसलों पर ठंड का विशेष प्रभाव पड़ सकता है।

अगले कुछ दिनों का हाल

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 22 दिसंबर के बाद ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन रात के तापमान में अभी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। कोहरे का असर कुछ दिनों तक बना रह सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें।

सावधानी ही बचाव

भीषण ठंड और घने कोहरे के इस दौर में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग सभी ने आम जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहें, अनावश्यक जोखिम न लें और जरूरतमंदों की मदद करें। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिन ठंड और कोहरे की कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। ऐसे में जरूरी है कि हर नागरिक सजग रहे और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करे, ताकि इस शीतलहर के प्रकोप से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

ये भी पढ़ें

UP Schools Cancel Holiday: 25 दिसंबर को नहीं मिलेगी छुट्टी, स्कूलों में होंगे विशेष कार्यक्रम होंगे, जारी हुआ आदेश
लखनऊ
25 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी नहीं, अटल जयंती पर विशेष कार्यक्रम और छात्रों की अनिवार्य उपस्थिति (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#GujaratWeather

#WeatherNews

CG Weather Update

cm yogi

CSA Kanpur weather

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 09:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Weather: उत्तर प्रदेश में 3 दिन शीतलहर का प्रकोप, अवध सहित अधिकांश जिलों में घना कोहरा, ऑरेंज अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

High Court: जर्जर स्कूल भवन पर हाईकोर्ट सख्त, चुटकी भंडार कॉलेज की 500 छात्राओं की सुरक्षा पर संकट

पांच सौ से अधिक छात्राओं की जान खतरे में: (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Police Recruitment: उत्तर प्रदेश पुलिस में 537 पदों पर सीधी भर्ती, SI और ASI के लिए नोटिफिकेशन जारी

उत्तर प्रदेश पुलिस में 537 पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ

‘आईना बेवजह तोड़ दिया…’ योगी के शेर का अखिलेश यादव ने शायरी में दिया जवाब, सिरप कांड पर एक्शन की बात

योगी के शेर का अखिलेश यादव ने शाायरी में दिया जवाब
लखनऊ

Weather: न पराली न पटाखे, फिर भी BKT में जहरीली हवा, ठंड के साथ बढ़ा वायु प्रदूषण संकट

UP Pollution (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी में ग्राम प्रधान को कितनी मिलती है सैलरी? 1 क्लिक में जानें जिला पंचायत सदस्य, BDC की सारी जिम्मेदारियां और पावर

ग्राम प्रधान, BDC और जिला पंचायत सदस्य को क्या मिलती है सैलरी?
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.