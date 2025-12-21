UP Weather: उत्तर प्रदेश में 3 दिन शीतलहर का प्रकोप, अवध सहित अधिकांश जिलों में घना कोहरा, ऑरेंज अलर्ट जारी

Cold Wave Dense Fog Orange Alert (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
UP Weather News: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर, उन्नाव, बहराइच समेत पूरे अवध क्षेत्र और प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए 20, 21 और 22 दिसंबर तक भीषण ठंड, शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। इससे आम जनजीवन के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं के कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। रात के न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आ रही है, जबकि दिन के समय घने कोहरे के कारण धूप निकलने में देरी हो रही है। कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है।
अवध क्षेत्र के जिलों-बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर, उन्नाव और बहराइच में ठंड का असर सबसे अधिक देखने को मिल सकता है। यहां सुबह और देर रात घना कोहरा छाने की संभावना है। ग्रामीण इलाकों में खुले खेतों और निचले स्थानों पर कोहरे की तीव्रता और अधिक हो सकती है। किसानों को खासतौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि अत्यधिक ठंड और पाला फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है।
भीषण ठंड और कोहरे का सीधा असर आम लोगों की दिनचर्या पर पड़ेगा। सुबह-सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों, दिहाड़ी मजदूरों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव या अवकाश की घोषणा की जा सकती है। वहीं, रेलवे और बस सेवाओं पर भी असर पड़ने की संभावना है। कोहरे के कारण ट्रेनों के विलंब से चलने और बसों की गति धीमी रहने की आशंका है।
डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की ठंड में बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ठंड लगने से सर्दी, खांसी, बुखार, सांस संबंधी समस्याएं और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने, सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने और गर्म तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रदेश का प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला प्रशासन को रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त करने, अलाव जलाने और जरूरतमंदों को कंबल वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। नगर निगम और पंचायत स्तर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है।
घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य मार्गों पर वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पुलिस विभाग ने अपील की है कि लोग अनावश्यक यात्रा से बचें और यदि यात्रा करनी ही पड़े तो फॉग लाइट, लो बीम हेडलाइट और सावधानीपूर्वक गति का इस्तेमाल करें। हादसों की आशंका को देखते हुए हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है।
कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए आवश्यक उपाय करें। सिंचाई, धुआं करना और फसल ढकने जैसे पारंपरिक उपाय अपनाने से नुकसान को कम किया जा सकता है। आलू, सरसों, सब्जी और बागवानी फसलों पर ठंड का विशेष प्रभाव पड़ सकता है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 22 दिसंबर के बाद ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन रात के तापमान में अभी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। कोहरे का असर कुछ दिनों तक बना रह सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें।
भीषण ठंड और घने कोहरे के इस दौर में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग सभी ने आम जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहें, अनावश्यक जोखिम न लें और जरूरतमंदों की मदद करें। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिन ठंड और कोहरे की कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। ऐसे में जरूरी है कि हर नागरिक सजग रहे और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करे, ताकि इस शीतलहर के प्रकोप से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
