लखनऊ. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पेट दर्द की शिकायत के चलते बुधवार शाम को लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती हुए थे। इस स्थिति में उनके पुत्र अखिलेश यादव भी साथ में मौजूद थे। भर्ती होने के दो घंटे बाद पीजीआई के सीएमएस ने हेल्थ अपडेट जारी किया है। जिसमें उनकी हालत स्थिर बताई गई है। पीजीआई के सीएमस अमित अग्रवाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पेट में दर्द और खासी की शिकायत थी। इसके बाद उन्हें यहां शाम को पीजीआई में भर्ती कराया गया था। उनकी जांच कराई गई है। रिपोर्ट नार्मल है और उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है। रात में वह अभी डॉक्टर की रेख देख में रहेंगे।

खराब स्वास्थ के बावजूद पहुंचे थे सदन-

बीते कुछ वर्षों से मुलायम सिंह यादव खराब स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं। कभी पेट दर्द, कभी खासी तो सभी सांस लेने में परेशानी के चलते उन्हें पीजीआई व मेदांता में भर्ती कराना पड़ा रहा है। बावजूद इसके वह सपा कार्यालय में एक्टिव रहे हैं। इसी वर्ष जुलाई माह में वह लोकसभा की कार्यवाही में पहुंचे थे। जहां किसान के मुद्दे पर उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किए गए किसानों को मिल रहे फायदे के दावे को खारिज किया था और सरकार को जमकर घेरा भी था।

Amit Agarwal, Chief Medical Superintendent(CMS), Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences (SGPGI): Former UP Chief Minister Mulayam Singh Yadav (File Pic) is admitted to SGPGI with a complaint of stomach ache.His vitals & other parameters are normal & he is stable pic.twitter.com/Y4Bgu9BSOO