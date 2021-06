राजधानी में कोरोना से अनाथ हुए 200 बच्चों का सरकार बनेगी सहारा, प्रशासन के सर्वे में सामने आई यह बात

Nearly 200 Children Loose Parents or One In Between Them Due To Covid. कोरोना संक्रमण (Corona Virus) के कारण तमाम बच्चों के सिर से उनके माता पिता का साया उठ गया है। कई हंसते-खेलते परिवार उजड़ गए हैं। कल तक जो बच्चे अपने माता पिता की छांव में रहते थे, आज वही कोरोना के साए में अनाथ हो गए हैं।