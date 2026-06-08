तीन दिनों तक बस सेवाओं पर 50 प्रतिशत की छूट; परिवहन निगम ने दी जानकारी, UPSRTC ने अभ्यर्थियों के लिए घोषित की बड़ी सुविधा

उन हजारों युवाओं के लिए यह फैसला राहत भरा है जो परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों से आने वाले अभ्यर्थियों को इस छूट से काफी फायदा होगा। 50 प्रतिशत छूट के साथ बस यात्रा किफायती हो जाएगी, जिससे अभ्यर्थी बिना आर्थिक बोझ के परीक्षा केंद्र तक आसानी से पहुंच पाएंगे।