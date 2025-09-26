अब सिर्फ 1000 में करें धार्मिक यात्रा का सफर, UPSTDC का खास पैकेज, ऐसे करें घर बैठे बुकिंग

अयोध्या टूर की विशेषताएँशनिवार और रविवार सुबह 8 बजे शुरू होने वाली अयोध्या यात्रा रात लगभग 8:30 बजे लखनऊ लौटेगी। इसमें श्रद्धालुओं को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी और राम की पैड़ी जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का दर्शन कराया जाएगा।

यात्रा को बनाएंगे यादगार पर्यटन विभाग की ओर से बताया गया कि इन पैकेजों में भोजन और नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। साथ ही हर यात्री को एक स्मृति-चिह्न भेंट किया जाएगा। स्थानीय गाइड पूरे सफर में साथ रहेंगे और धार्मिक कथाओं व ऐतिहासिक प्रसंगों से यात्रियों को अवगत कराएंगे। बुकिंग प्रक्रिया इच्छुक यात्री इन टूर पैकेजों की ऑनलाइन बुकिंग www.upstdc.co.in पर कर सकते हैं।