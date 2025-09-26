Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

अब सिर्फ 1000 में करें धार्मिक यात्रा का सफर, UPSTDC का खास पैकेज, ऐसे करें घर बैठे बुकिंग

विश्व पर्यटन दिवस से यूपीएसटीडीसी वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास योजना ला रहा है। सिर्फ एक हजार रुपये में अयोध्या व नैमिषारण्य दर्शन का अवसर मिलेगा। ऑनलाइन बुकिंग सुविधा के साथ लखनऊ से गाइड सहित टूर पैकेज उपलब्ध होगा।

लखनऊ

Mahendra Tiwari

Sep 26, 2025

News
फोटो सोर्स पत्रिका

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (UPSTDC) 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक नई पहल की शुरुआत करने जा रहा है। इसके अंतर्गत राजधानी लखनऊ से नैमिषारण्य और अयोध्या के लिए एक दिवसीय धार्मिक यात्रा पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा।

वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी विशेष सुविधा इस योजना में बुजुर्गों के लिए मात्र 1000 रुपये में यात्रा की व्यवस्था की गई है। जबकि सामान्य यात्रियों से नैमिषारण्य भ्रमण हेतु 1700 रुपये और अयोध्या यात्रा हेतु 2000 रुपये शुल्क लिया जाएगा। नैमिषारण्य टूर की खासियत यह यात्रा हर शुक्रवार, रविवार और सोमवार को सुबह 8 बजे लखनऊ से प्रारंभ होगी और शाम 7:30 बजे तक वापस आ जाएगी। यात्री चक्रतीर्थ, व्यास गद्दी, ललिता देवी मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन कर सकेंगे।

शनिवार और रविवार को होगी यात्रा

अयोध्या टूर की विशेषताएँशनिवार और रविवार सुबह 8 बजे शुरू होने वाली अयोध्या यात्रा रात लगभग 8:30 बजे लखनऊ लौटेगी। इसमें श्रद्धालुओं को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी और राम की पैड़ी जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का दर्शन कराया जाएगा।
यात्रा को बनाएंगे यादगार पर्यटन विभाग की ओर से बताया गया कि इन पैकेजों में भोजन और नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। साथ ही हर यात्री को एक स्मृति-चिह्न भेंट किया जाएगा। स्थानीय गाइड पूरे सफर में साथ रहेंगे और धार्मिक कथाओं व ऐतिहासिक प्रसंगों से यात्रियों को अवगत कराएंगे। बुकिंग प्रक्रिया इच्छुक यात्री इन टूर पैकेजों की ऑनलाइन बुकिंग www.upstdc.co.in पर कर सकते हैं।

