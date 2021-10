मिनटों में बदलें आधार में लगी तस्वीर, क्षेत्रीय भाषा में भी बनवा सकते हैं आधार कार्ड

Now You Can Change Your Photo In Aadhar Card with This Process- आधार (Aadhar Card) पर लगी फोटो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती है। कई बार फोटो धुंधली या अजीबोगरीब आ जाती है जिसके देखकर खुद भी हंसी आ जाती है।