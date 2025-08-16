अवंतीबाई लोधी की जयंती पर बोले अखिलेश यादव, ‘ उनके त्याग की वजह से हम खुली हवा में ले रहे सांस’

सपा प्रमुख ने बताया कि कई देशों में बैलेट पेपर से मतदान हो रहे हैं। लोगों का ईवीएम पर से विश्वास खत्म हो चुका है। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे। जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से फर्जी काम बढ़ गए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि यह डबल इंजन की सरकार है। ये इंजन एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। भाजपा की सरकार दूसरे के कामों का श्रेय ले रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रदेश के शहरों की हालत खराब है। हर जगह जलभराव है। भाजपा को आम लोगों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ सत्ता में रहना है। भाजपा की विचारधारा में भेदभाव है। भाजपा के लोग सिर्फ अमीर लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। मौजूदा समय में जिस पैमाने पर गरीब और आदिवासियों के साथ भेदभाव हो रहा है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं।