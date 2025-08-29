ओ पी राजभर ने अखिलेश यादव को बता दिया भाजपा की B टीम, वोटर अधिकार यात्रा पर की यह टिप्पणी

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के तीन बच्चे पैदा करने की सलाह पर उन्होंने कहा, "यह उनकी निजी राय है। सरकार अपना काम कर रही है और वे अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। हम सभी अपना काम कर रहे हैं। यह एक स्वतंत्र भारत है; हर कोई स्वतंत्र है और किसी को भी रोका नहीं जा सकता। संभल रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान दंगे और नफरत के कारण पलायन हुआ, जिससे वहां की आबादी घटी है।"