बहराइच में फिर लौट आया भेड़िया, 4 लोगों पर किया हमला, सीएचसी में कराए गए भर्ती

पिछले साल 2024 के भेड़ियों के आतंक को इस घटना ने दोबारा दोहरा दिया है। जब कई लोगों, खासकर बच्चों और महिलाओं, को निशाना बनाया गया था। उस समय भेड़ियों के हमले में कई लोगों की जान चली गई थी, और क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा था। वन विभाग ने तब ऑपरेशन चलाकर कई भेड़ियों को पकड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर जंगली जानवरों की सक्रियता ने चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि एक बार फिर भेड़िए वापस लौट आए हैं।