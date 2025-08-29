बहराइच में फिर लौट आया भेड़िया, 4 लोगों पर किया हमला, सीएचसी में कराए गए भर्ती

बहराइच : बहराइच में एक बार फिर से भेड़िया लौट आया है। भेड़िया ने गुरुवार को अलग-अलग चार लोगों पर गुरुवार को हमला किया। जानवर के हमले से सभी लोग घायल हो गए। लोगों के शरीर के ऊपर नाखूनों के निशान लगे हुए हैं। भोड़ियों के हमलों की वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। अभी महीने पहले ही भेड़ियों ने कई लोगों को अपने आतंक का शिकार बनाया था। लोगों में दहशत को देखते हुए सरकार ने भेड़ियों को पकड़वाया था।
पिछले साल 2024 के भेड़ियों के आतंक को इस घटना ने दोबारा दोहरा दिया है। जब कई लोगों, खासकर बच्चों और महिलाओं, को निशाना बनाया गया था। उस समय भेड़ियों के हमले में कई लोगों की जान चली गई थी, और क्षेत्र में दहशत का माहौल रहा था। वन विभाग ने तब ऑपरेशन चलाकर कई भेड़ियों को पकड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर जंगली जानवरों की सक्रियता ने चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि एक बार फिर भेड़िए वापस लौट आए हैं।
डीएफओ ने बताया कि क्षेत्र में निगरानी के लिए चार टीमें गठित की गई हैं, जो रात-दिन गश्त करेंगी और हमलों को रोकने का प्रयास करेंगी। डीएफओ का कहना है कि अभी पूर्ण रूप से यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह हमला भेड़ियों ने ही किया या किसी अन्य जानवर ने फिलहाल, निरीक्षण अभियान को तेज कर दिया गया है। इसके साथ ही घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है।
हमले के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में तत्काल सुरक्षा बढ़ाई जाए और जंगली जानवरों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। विधायक सुरेश्वर सिंह ने भी वन विभाग के साथ मिलकर स्थिति पर नजर रखने का आश्वासन दिया है।
पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर सक्रिय हैं, और पगचिह्नों के आधार पर जांच जारी है। स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि वन विभाग ने वादा किया है कि जल्द ही इस खतरे को नियंत्रित किया जाएगा। पिछले साल के अनुभव को देखते हुए, क्षेत्रवासियों की नजर अब वन विभाग की कार्रवाई पर टिकी है।