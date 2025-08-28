कलमा नहीं पढ़ा, 7 फेरे हुए, रुखसाना-जास्मीन बनी रुबी-चांदनी, हिंदू लड़के हमसफर हुए…; VIDEO

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक अनोखी प्रेम कहानी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दो मुस्लिम बहनों, जास्मीन और रुखसाना बानो ने अपने हिंदू प्रेमियों रामप्रवेश और सर्वेश के साथ मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली। प्रेम के इस सफर में उन्होंने न सिर्फ अपना दिल सौंपा, बल्कि अपना नाम भी बदल लिया। अब रुखसाना रूबी और जास्मीन चांदनी के नाम से जानी जाएंगी। यह शादी इलाके में चर्चा का केंद्र बन गई है, जहां प्रेम और साहस की मिसाल देखने को मिली।