Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखीमपुर खेरी

कलमा नहीं पढ़ा, 7 फेरे हुए, रुखसाना-जास्मीन बनी रुबी-चांदनी, हिंदू लड़के हमसफर हुए…; VIDEO

लखीमपुर खीरी जिले में दो मुस्लिम बहनों ने हिंदू युवकों से शादी कर ली। यह शादी और प्रेम पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। युवक और युवतियों का अफेयर काफी दिनों से चल रहा था।

लखीमपुर खेरी

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 28, 2025

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक अनोखी प्रेम कहानी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दो मुस्लिम बहनों, जास्मीन और रुखसाना बानो ने अपने हिंदू प्रेमियों रामप्रवेश और सर्वेश के साथ मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली। प्रेम के इस सफर में उन्होंने न सिर्फ अपना दिल सौंपा, बल्कि अपना नाम भी बदल लिया। अब रुखसाना रूबी और जास्मीन चांदनी के नाम से जानी जाएंगी। यह शादी इलाके में चर्चा का केंद्र बन गई है, जहां प्रेम और साहस की मिसाल देखने को मिली।

एक ही परिवार के हैं दोनों युवक

जानकारी के अनुसार, जास्मीन और रुखसाना का रामप्रवेश और सर्वेश से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों बहनें पडुआ थाना क्षेत्र के बैरिया गांव की रहने वाली हैं, और उनके प्रेमी भी उसी गांव के एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रविवार देर रात दोनों बहनें अपने घर से चुपके से निकलीं और सीधे अपने प्रेमियों के घर पहुंच गईं। उनकी अचानक मौजूदगी से गांव में सनसनी फैल गई। दोनों ने शादी की जिद पकड़ ली और अपने फैसले पर अडिग रहीं।

ये भी पढ़ें

शाकिबा ने अपने मुस्लिम ठेकेदार ब्वायफ्रेंड से करवाया हिंदू सहेली का दुष्कर्म
लखनऊ
image

दोनों बहनों की उम्र की जांच शैक्षिक प्रमाणपत्रों से की गई, जिसमें पुष्टि हुई कि वे दोनों बालिग हैं। यह बात उनके हक में गई और प्रेम को मंजिल तक पहुंचाने में मदद की। रविवार रात से ही वे प्रेमियों के घर पर थीं, जिससे परिवारों और गांव वालों में हलचल मच गई।

पंचायत में नहीं बनी बात

सोमवार सुबह गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। दोनों परिवारों के बीच सहमति बनाने की कोशिश हुई, लेकिन बहनें अपने प्रेम पर डटी रहीं। पंचायत के सामने उन्होंने साफ कहा कि वे रामप्रवेश और सर्वेश से ही शादी करेंगी। उनकी जिद और बालिग होने का सबूत देखकर पंचायत असमंजस में पड़ गई।

आखिरकार, गांव वालों ने दोनों की खुशी को सम्मान देते हुए हिंदू रीति-रिवाज से शादी कराने का फैसला लिया। मंदिर में संपन्न इस विवाह में जास्मीन ने अपना नाम चांदनी और रुखसाना ने अपना नाम रूबी रख लिया।

ये भी पढ़ें

आगरा के दीपक का पूरा परिवार तबाह, बेटी के मुंडन के लिए गए थे मां वैष्णों देवी के दरबार
Patrika Special News
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 08:41 pm

Published on:

28 Aug 2025 08:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / कलमा नहीं पढ़ा, 7 फेरे हुए, रुखसाना-जास्मीन बनी रुबी-चांदनी, हिंदू लड़के हमसफर हुए…; VIDEO

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.