आगरा के दीपक का पूरा परिवार तबाह, बेटी के मुंडन के लिए गए थे मां वैष्णों देवी के दरबार

दीपक के पिता अर्जुन जूता कारीगर हैं, और वे भी इस काम में बेटे का हाथ बंटाते थे। परिवार में पत्नी मोना, बेटियां ऐंजल (3 साल) और सेजल (11 महीने), मां सुनीता, बहन जैसमिन, बहनोई मोहित, और साली भावना के साथ वे वैष्णो देवी गए थे। बहनोई प्रमोद ने बताया, 'दीपक ने मन्नत मानी थी। हंसी-खुशी गए, लेकिन लौटे तो मातम लेकर।' बुधवार दोपहर जैसमिन ने दिल्ली में रहने वाली बहन नीलम को फोन कर हादसे की खबर दी। नीलम ने प्रमोद को सूचित किया, और घर में कोहराम मच गया।