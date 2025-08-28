आगरा के दीपक का पूरा परिवार तबाह, बेटी के मुंडन के लिए गए थे मां वैष्णों देवी के दरबार

आगरा के कुम्हारपाड़ा निवासी दीपक का जीवन एक पल में उजड़ गया। वे अपनी बेटी का मुंडन कराने के लिए परिवार के साथ वैष्णो देवी मंदिर गए थे, लेकिन मंगलवार दोपहर हुए भूस्खलन ने उनकी खुशियां छीन लीं। आज, 28 अगस्त 2025, दोपहर 3:30 बजे, दीपक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जबकि उनका पूरा परिवार बिखर गया।
जम्मू-कश्मीर के कटरा में अर्धकुंवारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के निकट भारी बारिश से ट्रैक पर लैंडस्लाइड हो गया। इस हादसे में दीपक की मां सुनीता देवी (50), 11 महीने की बेटी सेजल, और साली भावना (11) की दर्दनाक मौत हो गई। उनकी पत्नी मोना (26) का पैर काटना पड़ा, और पिता अर्जुन सिंह लापता हैं। तीन साल की बेटी ऐंजल और अन्य रिश्तेदारों का हाल अभी तक स्पष्ट नहीं है। दीपक खुद घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं।
दीपक की आंखों में आंसू लिए कहानी है, "मैंने मन्नत मांगी थी कि बेटी का मुंडन कराऊं। कई बार योजना बनी, लेकिन इस बार जा सका। दर्शन करके लौटते समय मुझे टॉयलेट लगा, तो परिवार को बैठाकर शौचालय गया। दो-तीन मिनट में जोर की आवाज हुई, मलवा आ गया। सब दब गए, मैं बच गया। मेरी पत्नी की टांग चली गई, मम्मी, बच्ची, साली खत्म हो गए। चार लोग अभी लापता हैं। किसी ने यात्रा बंद करने की चेतावनी नहीं दी। मेरा परिवार उजड़ गया।"
दीपक के पिता अर्जुन जूता कारीगर हैं, और वे भी इस काम में बेटे का हाथ बंटाते थे। परिवार में पत्नी मोना, बेटियां ऐंजल (3 साल) और सेजल (11 महीने), मां सुनीता, बहन जैसमिन, बहनोई मोहित, और साली भावना के साथ वे वैष्णो देवी गए थे। बहनोई प्रमोद ने बताया, 'दीपक ने मन्नत मानी थी। हंसी-खुशी गए, लेकिन लौटे तो मातम लेकर।' बुधवार दोपहर जैसमिन ने दिल्ली में रहने वाली बहन नीलम को फोन कर हादसे की खबर दी। नीलम ने प्रमोद को सूचित किया, और घर में कोहराम मच गया।
दीपक के चाचा राजू जम्मू के लिए रवाना हुए, लेकिन ट्रेन रद्द होने से कार से गए। पड़ोसियों ने बताया, 'घर ताला लगा है। अर्जुन लापता हैं, सुनीता और भावना की मौत हो गई। बाकी कहां हैं, पता नहीं। परिवार के लोग पहुंचें, तभी सच सामने आएगा।' मोहल्ले में माहौल गमगीन है, लोग एक-दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं।
मंगलवार को भारी बारिश ने पहाड़ों को कमजोर कर दिया, जिससे भूस्खलन हुआ। अब तक 32 लोगों की मौत हुई, 23 से ज्यादा घायल हैं, और कई लापता हैं। मरने वालों में यूपी के 11 लोग शामिल हैं। प्रशासन ने यात्रा स्थगित कर दी है, लेकिन यह साफ नहीं कि पहले से चेतावनी दी गई थी या नहीं। राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।
दीपक की कहानी दिल को छूती है। बेटी के मुंडन की खुशी में गए, लेकिन लौटे तो सिर्फ दर्द लेकर। टॉयलेट जाने का वह पल उन्हें बचा गया, लेकिन परिवार को नहीं। पड़ोसियों का कहना है, 'वे बोले थे कि घर का ख्याल रखना, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि ये हादसा होगा।' रिश्तेदारों ने पहले ही यात्रा कैंसिल कर दी थी, वरना और लोग भी शिकार हो सकते थे।