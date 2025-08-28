Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

आगरा के दीपक का पूरा परिवार तबाह, बेटी के मुंडन के लिए गए थे मां वैष्णों देवी के दरबार

आगरा के दीपक अपनी बेटी का मुंडन कराने के लिए मां वैष्णों देवी के मंदिर गए थे। दीपक ने बेटी के लिए मन्नत मांग रखी थी। इसलिए वह मुंडन करवाने के लिए वैष्णो माता धाम गए थे। लेकिन, एक पल में उनका पूरा परिवार उजड़ गया।

आगरा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 28, 2025

जम्मू-कश्मीर में लैंडस्लाइड से हुई तबाही, PC- IANS

आगरा के कुम्हारपाड़ा निवासी दीपक का जीवन एक पल में उजड़ गया। वे अपनी बेटी का मुंडन कराने के लिए परिवार के साथ वैष्णो देवी मंदिर गए थे, लेकिन मंगलवार दोपहर हुए भूस्खलन ने उनकी खुशियां छीन लीं। आज, 28 अगस्त 2025, दोपहर 3:30 बजे, दीपक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जबकि उनका पूरा परिवार बिखर गया।

जम्मू-कश्मीर के कटरा में अर्धकुंवारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के निकट भारी बारिश से ट्रैक पर लैंडस्लाइड हो गया। इस हादसे में दीपक की मां सुनीता देवी (50), 11 महीने की बेटी सेजल, और साली भावना (11) की दर्दनाक मौत हो गई। उनकी पत्नी मोना (26) का पैर काटना पड़ा, और पिता अर्जुन सिंह लापता हैं। तीन साल की बेटी ऐंजल और अन्य रिश्तेदारों का हाल अभी तक स्पष्ट नहीं है। दीपक खुद घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं।

दीपक की आंखों में आंसू लिए कहानी है, "मैंने मन्नत मांगी थी कि बेटी का मुंडन कराऊं। कई बार योजना बनी, लेकिन इस बार जा सका। दर्शन करके लौटते समय मुझे टॉयलेट लगा, तो परिवार को बैठाकर शौचालय गया। दो-तीन मिनट में जोर की आवाज हुई, मलवा आ गया। सब दब गए, मैं बच गया। मेरी पत्नी की टांग चली गई, मम्मी, बच्ची, साली खत्म हो गए। चार लोग अभी लापता हैं। किसी ने यात्रा बंद करने की चेतावनी नहीं दी। मेरा परिवार उजड़ गया।"

ये भी पढ़ें

श्रीराम जन्मभूमि में पहली बार विराजमान हुए गणपति बप्पा, 4 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का काम हुआ शुरू
अयोध्या
image

दीपक के पिता अर्जुन जूता कारीगर हैं, और वे भी इस काम में बेटे का हाथ बंटाते थे। परिवार में पत्नी मोना, बेटियां ऐंजल (3 साल) और सेजल (11 महीने), मां सुनीता, बहन जैसमिन, बहनोई मोहित, और साली भावना के साथ वे वैष्णो देवी गए थे। बहनोई प्रमोद ने बताया, 'दीपक ने मन्नत मानी थी। हंसी-खुशी गए, लेकिन लौटे तो मातम लेकर।' बुधवार दोपहर जैसमिन ने दिल्ली में रहने वाली बहन नीलम को फोन कर हादसे की खबर दी। नीलम ने प्रमोद को सूचित किया, और घर में कोहराम मच गया।

दीपक के चाचा राजू जम्मू के लिए रवाना हुए, लेकिन ट्रेन रद्द होने से कार से गए। पड़ोसियों ने बताया, 'घर ताला लगा है। अर्जुन लापता हैं, सुनीता और भावना की मौत हो गई। बाकी कहां हैं, पता नहीं। परिवार के लोग पहुंचें, तभी सच सामने आएगा।' मोहल्ले में माहौल गमगीन है, लोग एक-दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं।

भारी बारिश की वजह से हुआ भूस्खलन

मंगलवार को भारी बारिश ने पहाड़ों को कमजोर कर दिया, जिससे भूस्खलन हुआ। अब तक 32 लोगों की मौत हुई, 23 से ज्यादा घायल हैं, और कई लापता हैं। मरने वालों में यूपी के 11 लोग शामिल हैं। प्रशासन ने यात्रा स्थगित कर दी है, लेकिन यह साफ नहीं कि पहले से चेतावनी दी गई थी या नहीं। राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।

एक पिता जो खुशियां लेकर गया था मिला सिर्फ दर्द

दीपक की कहानी दिल को छूती है। बेटी के मुंडन की खुशी में गए, लेकिन लौटे तो सिर्फ दर्द लेकर। टॉयलेट जाने का वह पल उन्हें बचा गया, लेकिन परिवार को नहीं। पड़ोसियों का कहना है, 'वे बोले थे कि घर का ख्याल रखना, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि ये हादसा होगा।' रिश्तेदारों ने पहले ही यात्रा कैंसिल कर दी थी, वरना और लोग भी शिकार हो सकते थे।

ये भी पढ़ें

निक्की मर्डर केस में नया मोड़, भाभी मीनाक्षी भाटी ने कर दिया यह नया खुलासा
नोएडा
image

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Aug 2025 04:32 pm

Hindi News / Patrika Special / आगरा के दीपक का पूरा परिवार तबाह, बेटी के मुंडन के लिए गए थे मां वैष्णों देवी के दरबार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.