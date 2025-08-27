Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

निक्की मर्डर केस में नया मोड़, भाभी मीनाक्षी भाटी ने कर दिया यह नया खुलासा

निक्की मर्डर केस में अब एक नया मोड़ आया है। निक्की की भाभी यानी रोहित की पत्नी ने एक बयान दिया है। मीनाक्षी, जो निक्की के भाई रोहित की पत्नी हैं, उन्होंने निक्की के परिवार पर दहेज, पारिवारिक कलह और पंचायतों से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए।

नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 27, 2025

निक्की मर्डर केस, PC- IANS

ग्रेटर नोएडा : निक्की मर्डर केस में अब एक नया मोड़ आया है। निक्की की भाभी यानी रोहित की पत्नी ने एक बयान दिया है। मीनाक्षी, जो निक्की के भाई रोहित की पत्नी हैं, उन्होंने निक्की के परिवार पर दहेज, पारिवारिक कलह और पंचायतों से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए।

मीनाक्षी ने कहा कि घटना के वक्त आरोपी विपिन घर के नीचे था और वीडियो में वह दिखाई भी नहीं दे रहा है। वीडियो में निक्की की बहन कंचन उसे बचाने की कोशिश करती नजर आई। मीनाक्षी के अनुसार, 'वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि निक्की ने खुद आग लगाई, विपिन का इसमें हाथ नहीं था।'

उन्होंने बताया कि विपिन ने निक्की के नाम का टैटू भी बनवा रखा था, जिससे पता चलता है कि वह उसे बहुत चाहता था। मीनाक्षी ने हालांकि अपने निजी अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें खुद दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा, 'मुझे दहेज के लिए छोड़ा गया, कई बार 5-5 लाख रुपए लिए गए, यहां तक कि स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग भी की गई।'

उनके मुताबिक, पंचायत में 35 लाख रुपये वापसी का फैसला हुआ था और विपिन के पिता सतवीर ने भी इसे मान लिया था। शादी के बाद से ही उनके साथ मारपीट होती रही और कभी ससुराल में उन्हें फोन इस्तेमाल तक नहीं करने दिया गया। मीनाक्षी के मुताबिक उसके ससुराल वाले कहते थे फोन परिवार का नाश कर देता है।

निक्की की भाभी मीनाक्षी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति रोहित महीनों घर नहीं आते थे और उनका किसी अन्य महिला से संबंध हो सकता है। मीनाक्षी की मां ने भी आरोप लगाए कि शादी के एक महीने बाद से ही मारपीट शुरू हो गई थी। दहेज में कार, 21 तोले सोना और घर का सामान देने के बावजूद उनका शोषण जारी रहा। मीनाक्षी ने साफ कहा कि 'विपिन, उसके माता-पिता और परिवार के लोग सही हैं, लेकिन रूपबास परिवार पूरी तरह गलत है।'

उन्होंने यह भी बताया कि निक्की और कंचन अपनी ससुराल में खुशहाल जीवन जी रही थीं और उनके रहन-सहन से कभी नहीं लगा कि वे परेशान थीं। इस पूरे बयान ने निक्की हत्याकांड में एक नया मोड़ ला दिया है, जहां एक ओर निक्की की मौत को दहेज हत्या बताया जा रहा है, वहीं परिवार के भीतर से उठी आवाज ने जांच को और जटिल बना दिया है।

27 Aug 2025 06:20 pm

निक्की मर्डर केस में नया मोड़, भाभी मीनाक्षी भाटी ने कर दिया यह नया खुलासा

