क्या है मातृ वंदन योजना, किन महिलाओं को मिलता है इसका लाभ, यहां जानें पूरा प्रोसेस

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक मातृत्व लाभ योजना है, इस योजना का मूल उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY) के नाम से 2010 में शुरू हुई थी और 2017 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) कर दिया गया। इसका मुख्य लक्ष्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना, साथ ही गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई करना है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लागू की गई है।
ध्यान दें कि PMMVY और छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना अलग-अलग योजनाएं हैं। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में विवाहित, तलाकशुदा, या विधवा महिलाओं के लिए है, जिसमें हर महीने ₹1,000 (वर्ष में ₹12,000) की सहायता दी जाती है। यह योजना PMMVY से अलग है और इसका लाभ सभी पात्र महिलाओं को दिया जाता है, न कि केवल गर्भवती महिलाओं को।