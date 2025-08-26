Patrika LogoSwitch to English

ग्रेटर नोएडा

आखिर क्या है निक्की और विपिन का सच… ‘रील और पार्लर’ को लेकर थी अनबन या दहेज हत्या से जुड़ा है मामला?

Nikki Murder Case : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पति ने पत्नी को जलाकर मार डाला। परिवार वालों का कहना विपिन और उसके परिवारीजन लगातार दहेज के लिए दबाव बना रहे थे। इसके अलावा विपिन बेरोजगार था और वह निक्की के पार्लर से पैसे चुराता था।

ग्रेटर नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 26, 2025

Nikki Murder Case : ग्रेटर नोएडा में 28 वर्षीय निक्की भाटी की दर्दनाक मौत ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। 21 अगस्त 2025 को निक्की की हत्या के मामले में उनके पति विपिन भाटी और ससुराल वालों पर मारपीट और ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का आरोप है। इस घटना ने दहेज हत्या, पारिवारिक विवाद, और सामाजिक-आर्थिक दबावों जैसे कई गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। क्या यह मामला केवल दहेज की मांग से जुड़ा है, या निक्की के रील बनाने और ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर अनबन ने इसे और जटिल बना दिया?

36 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप

21 अगस्त 2025 को ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी को उनके ससुराल में कथित तौर पर मारपीट के बाद आग लगा दी, जिससे निक्की की इलाज के दौरान सफदरगंज अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान विपिन भाटी को गोली लगी, और वह वर्तमान में घायल अवस्था में है। पुलिस के अनुसार, निक्की की शादी 2016 में विपिन से हुई थी, और शादी के समय उनके परिवार ने स्कॉर्पियो गाड़ी सहित 35 लाख रुपये का दहेज दिया था। इसके बावजूद, ससुराल वाले कथित तौर पर 36 लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज मांग रहे थे।

ये भी पढ़ें

पापा ने मम्मा को लाइटर से … 7 साल के बेटे ने बताया मंजर, विवाहिता को पति और सास ने जिंदा जलाया
ग्रेटर नोएडा
image

बेरोजगार है निक्की का पति विपिन

निक्की के पिता के बयान के अनुसार, उन्होंने अपनी बेटी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर शुरू करवाया था। लेकिन विपिन कथित तौर पर पार्लर से पैसे चुराने लगा, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ा। शादी के समय दिए गए 35 लाख रुपये और स्कॉर्पियो के बावजूद, विपिन और उनके परिवार पर अतिरिक्त दहेज की मांग का आरोप है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि विपिन कई बार रात-रात भर गायब रहता था।

क्या रील और ब्यूटी पार्लर झगड़े की वजह

कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि निक्की का रील बनाना और ब्यूटी पार्लर चलाना भी झगड़े का कारण था। निक्की और उनकी बहन कंचन सोशल मीडिया पर सक्रिय थीं और रील्स बनाती थीं, जिसे विपिन और उनके परिवारवालों को पसंद नहीं था।

विपिन के अफेयर के भी चर्चे

एक वायरल वीडियो में विपिन एक लड़की के साथ कार में पकड़ा गया था। बताया जा रहा लड़की दादरी की रहने वाली थी। निक्की ने उस लड़की और विपिन को एक साथ कार में पकड़ा था। इसके बाद निक्की अपने मायके चली गई पंचायत हुई और दोनों परिवारों में सहमति बनी और निक्की दोबारा अपने ससुराल वापस आ गई। विपिन ने वादा किया था कि वह दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। दूसरी ओर, विपिन ने पुलिस हिरासत में बयान दिया, 'मैंने उसे नहीं मारा, वह खुद मर गई। पति-पत्नी में झगड़ा आम बात है।'

मर्सिडीज मांग रहा था विपिन

निक्की के भाई ने बताया, 'विपिन ने हाल ही में मेरी नई मर्सिडीज कार और 60 लाख रुपये नकद की मांग की थी। मेरी बेटी को हर दिन प्रताड़ित किया जाता था। विपिन के किसी दूसरी लड़की से भी संबंध थे, जिसके चलते वह और उसकी मां निक्की को लगातार टॉर्चर करते थे।'

बेटे ने बताया घटना का मंजर

'पापा ने पहले मम्मा पर कुछ डाला फिर चांटा मारा उसके बाद लाइटर से आग लगा दी'… यह कहना है 7 साल के बच्चे का जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। बच्चे की बात को वायरल वीडियो में साफ सुना जा सकता है।

ये भी पढ़ें

निक्की मर्डर केस : पापा की नई मर्सिडीज कार मांग रहा था विपिन, भाई ने कर दिया खुलासा
ग्रेटर नोएडा
image

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2025 08:24 pm

Published on:

26 Aug 2025 08:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / आखिर क्या है निक्की और विपिन का सच… ‘रील और पार्लर’ को लेकर थी अनबन या दहेज हत्या से जुड़ा है मामला?

