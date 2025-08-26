आखिर क्या है निक्की और विपिन का सच… ‘रील और पार्लर’ को लेकर थी अनबन या दहेज हत्या से जुड़ा है मामला?

Nikki Murder Case : ग्रेटर नोएडा में 28 वर्षीय निक्की भाटी की दर्दनाक मौत ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। 21 अगस्त 2025 को निक्की की हत्या के मामले में उनके पति विपिन भाटी और ससुराल वालों पर मारपीट और ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का आरोप है। इस घटना ने दहेज हत्या, पारिवारिक विवाद, और सामाजिक-आर्थिक दबावों जैसे कई गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। क्या यह मामला केवल दहेज की मांग से जुड़ा है, या निक्की के रील बनाने और ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर अनबन ने इसे और जटिल बना दिया?