KGMU में हड़कंप: FIR नहीं तो OPD बंद, अपर्णा यादव विवाद में डॉक्टरों का आर-पार का ऐलान

सोमवार को KGMU परिसर में शिक्षक संघ, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, तो कार्य बहिष्कार के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। संगठनों ने 9 जनवरी को प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति कार्यालय परिसर में हुई तोड़फोड़, हंगामे और महिला कर्मचारियों के साथ कथित अभद्रता को लेकर गहरी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि यह घटना न केवल विश्वविद्यालय की गरिमा पर हमला है, बल्कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा भी है।