Murder: थाने में पत्नी की गोली मारकर हत्या, पुलिस देखते रह गई; प्रेमी संग भागी महिला की हत्या, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

घटना सोमवार सुबह करीब 10:45 बजे की है। महिला सोनी, जो पांच दिन पहले अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी, को पुलिस ने रविवार को बरामद कर पाली थाने लाई थी। सोमवार को उसका मेडिकल कराया जाना था। सुबह वह थाने की मेस से खाना खाकर बाहर निकली ही थी कि तभी उसका पति अनूप वहां पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पति अनूप पहले से ही गुस्से में था। उसने अचानक कमर से तमंचा निकाला और पत्नी सोनी के दाहिने कंधे पर गोली चला दी। गोली सीने से आर-पार हो गई। सोनी लहूलुहान होकर थाने परिसर में ही गिर पड़ी।