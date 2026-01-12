12 जनवरी 2026,

सोमवार

हरदोई

Murder: थाने में पत्नी की गोली मारकर हत्या, पुलिस देखते रह गई; प्रेमी संग भागी महिला की हत्या, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

Hardoi Murder: हरदोई के पाली थाने में उस समय सनसनी फैल गई जब पति ने पुलिस की मौजूदगी में अपनी पत्नी को गोली मार दी। प्रेमी संग भागी महिला को एक दिन पहले ही पुलिस ने बरामद किया था। वारदात के बाद सुरक्षा में लापरवाही उजागर हुई और दो पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए।

3 min read
Google source verification

हरदोई

image

Ritesh Singh

Jan 12, 2026

प्रेमी संग भागी महिला की पति ने तमंचे से की हत्या, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

प्रेमी संग भागी महिला की पति ने तमंचे से की हत्या, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Hardoi Murder Update: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कानून-व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पाली थाना परिसर में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक पति ने थाने में ही अपनी पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात पुलिस की मौजूदगी में हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आने पर दो पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

थाने में चली गोली, मच गया हड़कंप

घटना सोमवार सुबह करीब 10:45 बजे की है। महिला सोनी, जो पांच दिन पहले अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी, को पुलिस ने रविवार को बरामद कर पाली थाने लाई थी। सोमवार को उसका मेडिकल कराया जाना था। सुबह वह थाने की मेस से खाना खाकर बाहर निकली ही थी कि तभी उसका पति अनूप वहां पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पति अनूप पहले से ही गुस्से में था। उसने अचानक कमर से तमंचा निकाला और पत्नी सोनी के दाहिने कंधे पर गोली चला दी। गोली सीने से आर-पार हो गई। सोनी लहूलुहान होकर थाने परिसर में ही गिर पड़ी।

पुलिस देखते रह गई, आरोपी ने किया हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के वक्त थाने में कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन अचानक हुई इस वारदात से वे घबरा गए। कुछ पल के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जब तक पुलिस हरकत में आती, महिला जमीन पर गिर चुकी थी। गोली मारने के बाद आरोपी पति मौके से भागने लगा, लेकिन पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे कुछ दूरी पर दबोच लिया। आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया गया और उसका तमंचा भी बरामद कर लिया गया।

अस्पताल में महिला की मौत

घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि, इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

एसपी पहुंचे मौके पर, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक हरदोई अशोक कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की गई। एसपी ने बताया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दरोगा विक्रांत और महिला सिपाही संजना राजपूत को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में तुरंत निलंबित कर दिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जांच की जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) को सौंपी गई है।

17 साल पहले हुई थी शादी, एक बच्चा

पुलिस के अनुसार, मृतका सोनी की शादी करीब 17 वर्ष पहले आरोपी अनूप से हुई थी। दंपती का एक 12 साल का बेटा भी है। पारिवारिक विवाद के चलते महिला 7 जनवरी को शाहजहांपुर निवासी अपने प्रेमी सुरजीत के साथ घर छोड़कर चली गई थी। इसकी जानकारी मिलने पर पति अनूप ने 8 जनवरी को पाली थाने में तहरीर दी थी। इसके बाद पुलिस महिला और उसके प्रेमी की तलाश में जुटी थी।

रविवार को बरामद हुई थी महिला

एसपी अशोक मीणा ने बताया कि रविवार को पुलिस ने महिला को प्रेमी के साथ बरामद कर लिया था और थाने लाया गया था। सोमवार को उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाना था। घटना के समय महिला थाने के मेस के पास अपने मौसा और अन्य रिश्तेदारों से बातचीत कर रही थी। उसी दौरान पति वहां पहुंच गया और पहले सामान्य बातचीत करने लगा। अचानक उसने तमंचा निकालकर गोली चला दी।

थाने की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

थाने के भीतर इस तरह की घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि आरोपी पति थाने में हथियार लेकर कैसे पहुंच गया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इलाके में आक्रोश और दहशत

इस सनसनीखेज वारदात से पूरे पाली क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर थाने में ही कोई सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि तमंचा कहां से आया और क्या किसी ने इसमें मदद की।

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / Murder: थाने में पत्नी की गोली मारकर हत्या, पुलिस देखते रह गई; प्रेमी संग भागी महिला की हत्या, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

