लखनऊ में अंजलि राघव की कमर टच करने पर पवन सिंह ने मांगी माफी, एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री छोड़ने की कही थी बात

लखनऊ में हाल ही में आयोजित एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह वीडियो विवादों में आ गया था। वजह थी अभिनेता पवन सिंह का अंजलि राघव की कमर को टच करना। इस इवेंट में पवन सिंह ने अपनी को-एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर को उनकी सहमति के बिना छुआ, जिसके बाद अंजलि ने असहजता जाहिर की और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की घोषणा की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पवन सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है।
27 अगस्त 2025 को पवन सिंह और अंजलि राघव का भोजपुरी गाना ‘सइयां सेवा करे’ रिलीज हुआ। इस गाने के प्रमोशन के लिए दोनों लखनऊ में एक इवेंट में शामिल हुए थे। इस दौरान पवन सिंह ने स्टेज पर अंजलि की कमर पर हाथ रखते हुए कहा कि उनकी साड़ी में कुछ ‘लगा हुआ’ है। अंजलि ने बताया कि यह टिप्पणी और व्यवहार उन्हें असहज करने वाला था। उन्होंने इसे हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में अपनी टीम से पूछने पर पाया कि उनकी साड़ी में कोई टैग या कुछ भी नहीं था।
अंजलि ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर अपनी आपबीती बताई। उन्होंने कहा, 'मैं पिछले दो दिनों से बहुत परेशान थी। लखनऊ की घटना के बाद मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि मैंने वहां कुछ बोला क्यों नहीं। उस समय मैं पब्लिक के सामने थी, मेरे साथ सिर्फ तीन-चार लोग थे। अगर मैं कुछ बोलती, तो क्या भीड़ मेरा साथ देती? मुझे गुस्सा भी आया और रोना भी।' अंजलि ने यह भी बताया कि उन्होंने अगले दिन पवन सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
विवाद बढ़ने और सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद पवन सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर माफी मांगी। उन्होंने लिखा, 'अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। मुझे जब इस घटना की जानकारी मिली, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई गलत इरादा नहीं था, क्योंकि हम कलाकार हैं। इसके बावजूद, अगर मेरे व्यवहार से आपको कोई तकलीफ हुई, तो मैं क्षमाप्रार्थी हूं।'
अंजलि राघव ने अपनी निराशा और गुस्से को व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना ने उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने भविष्य पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा, 'पब्लिक में कोई मुझे इस तरह छुए, तो क्या मुझे खुशी होगी? मैंने सोचा कि बात को साइड में बोला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।' अंजलि की इस घोषणा ने भोजपुरी इंडस्ट्री में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है।
अंजलि राघव एक लोकप्रिय हरियाणवी मॉडल, डांसर और अभिनेत्री हैं, जिन्हें 'चंद्रवाल देखूंगी' और 'गिरे ये आंसू' जैसे हरियाणवी म्यूजिक वीडियो से ख्याति मिली। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म 'तेवर' में भी एक छोटी भूमिका निभाई थी। अंजलि का सपना शुरू में आईपीएस अधिकारी बनना था, लेकिन माता-पिता की मृत्यु के बाद उनका रुझान अभिनय की ओर हुआ।
पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हैं, जिन्होंने 'प्रतिज्ञा', 'सत्या' और 'हर हर गंगे' जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। उनके कई गाने दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। पवन सिंह का राजनीतिक करियर भी चर्चा में रहा है। 2014 में वे बीजेपी में शामिल हुए थे और 2024 में आसनसोल से लोकसभा टिकट मिलने के बाद विवादित गानों के कारण नाम वापस ले लिया था। बाद में उन्होंने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए।
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर पवन सिंह की कड़ी आलोचना हो रही है। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने एक्स पर लिखा, 'यह भोजपुरी के कथित सुपरस्टार पवन सिंह हैं। नेता-सांसद बनना चाहते हैं! शर्मनाक है! भोजपुरी इंडस्ट्री को अब आवाज उठानी चाहिए।' एक अन्य यूजर विवेक के. त्रिपाठी ने लिखा, 'भोजपुरी सिनेमा बदनाम है क्योंकि इसमें अश्लीलता परोसी जाती है। पवन सिंह जैसे अभिनेता खुलेआम ऐसी हरकत करते हैं। लखनऊ में यह व्यवहार गलत था।'