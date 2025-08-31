लखनऊ में अंजलि राघव की कमर टच करने पर पवन सिंह ने मांगी माफी, एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री छोड़ने की कही थी बात

लखनऊ में हाल ही में आयोजित एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह वीडियो विवादों में आ गया था। वजह थी अभिनेता पवन सिंह का अंजलि राघव की कमर को टच करना। इस इवेंट में पवन सिंह ने अपनी को-एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर को उनकी सहमति के बिना छुआ, जिसके बाद अंजलि ने असहजता जाहिर की और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की घोषणा की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पवन सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है।