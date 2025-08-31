प्लॉट और बुलेट न देने पर विवाहिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, पति समेत 11 पर एफआईआर

पीड़िता की शादी 8 जुलाई 2004 को शाहजहांपुर के गांव पचदेवरिया निवासी विपिन से हुई थी। मायके पक्ष का कहना है कि शादी में आठ लाख रुपये खर्च कर मोटरसाइकिल, फर्नीचर, वाशिंग मशीन, फ्रिज, तीन लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर दिए गए थे। इसके बावजूद पति विपिन, ससुर रामसरन, सास शांति, सौतेली सास रत्ना समेत अन्य परिजन खुश नहीं हुए और बार-बार बुलेट मोटरसाइकिल व दिल्ली में एक प्लॉट की मांग करने लगे।