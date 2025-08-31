Patrika LogoSwitch to English

प्लॉट और बुलेट न देने पर विवाहिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, पति समेत 11 पर एफआईआर

आंवला क्षेत्र की एक विवाहिता ने ससुरालियों पर दहेज में प्लॉट और बुलेट मोटरसाइकिल न देने पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही पति और घरवाले लगातार उससे अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे और मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 31, 2025

महिला को जलाने की कोशिश (फोटो सोर्स: एआई)

बरेली। आंवला क्षेत्र की एक विवाहिता ने ससुरालियों पर दहेज में प्लॉट और बुलेट मोटरसाइकिल न देने पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही पति और घरवाले लगातार उससे अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे और मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था।

पीड़िता की शादी 8 जुलाई 2004 को शाहजहांपुर के गांव पचदेवरिया निवासी विपिन से हुई थी। मायके पक्ष का कहना है कि शादी में आठ लाख रुपये खर्च कर मोटरसाइकिल, फर्नीचर, वाशिंग मशीन, फ्रिज, तीन लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर दिए गए थे। इसके बावजूद पति विपिन, ससुर रामसरन, सास शांति, सौतेली सास रत्ना समेत अन्य परिजन खुश नहीं हुए और बार-बार बुलेट मोटरसाइकिल व दिल्ली में एक प्लॉट की मांग करने लगे।

आरोप है कि शुक्रवार सुबह करीब छह बजे ससुरालियों ने उसे कमरे में बंद कर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान ननद मधु और शीतल ने उसके बाल पकड़कर घसीटा, जबकि पति विपिन और ससुर रामसरन ने लात-घूंसों से पीटा। नंदोई बब्लू ने धमकी दी कि इसे छोड़ दो, मैं विपिन की दूसरी शादी कराऊंगा। महिला किसी तरह जान बचाकर बाहर निकली।

घटना के बाद महिला को कपड़ों समेत घर से बाहर निकाल दिया गया। जब उसके पिता पहुंचे तो उन्हें भी गालियां दी गईं और धमकी दी गई कि अगर दहेज में प्लॉट और बुलेट नहीं दी तो विपिन की दूसरी शादी कर देंगे। पीड़िता ने पति विपिन सहित ससुराल के 11 लोगों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और हत्या की कोशिश का आरोप लगाते हुए आंवला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / प्लॉट और बुलेट न देने पर विवाहिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश, पति समेत 11 पर एफआईआर

