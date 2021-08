पुलिस बल में दाढ़ी रखने पर रोक के खिलाफ याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा-ऐसी छवि हो जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करे

Petition Dismissed againt Ban on Keeping Beard in Police Force- इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए यूपी पुलिस (UP Police) में दाढ़ी रखने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस बल की छवि सेक्युलर होनी चाहिए। एक ऐसी छवि होनी चाहिए जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती हो।