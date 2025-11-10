मंदिर और मस्जिद पहुंची पुलिस; इस वजह से हटाए गए कई धार्मिक जगहों से लाउडस्पीकर्स

वजीरगंज में पुलिस टीमों ने बिना इजाजत वाले लाउडस्पीकर्स वाली मस्जिदों और मंदिरों का दौरा किया। अधिकारी सबसे पहले गोलागंज की मोलसरी मस्जिद पहुंचे। जहां उन्होंने इमाम से बात की और ऊंचाई पर लगे स्पीकर को हटाने में मदद की। इसके बाद पुलिस की टीम मलका जमानी मस्जिद गई। जहां लाउडस्पीकर का एक और सेट हटाया गया। बटुक भैरव मंदिर में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई। जहां मंदिर के पुजारी को कानूनी गाइडलाइन समझाने के बाद स्पीकर हटा दिए गए।