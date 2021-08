टू चाइल्ड पॉलिसी अपनाने वालों को सरकारी योजनाओं का फायदा, सब्सिडी का भी मिलेगा लाभ

Population Control Bill Benefits of government schemes to these couple- यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल का मसौदा तैयार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने जनसंख्या मसौदा (Population Draft Bill) तैयार कर सीएम ऑफिस में पेश किया है। मसौदे में दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के लेकर पेशकश की गई है। मसौदे में कहा गया है कि दो से ज्यादा बच्चे वाले परिवार या दंपत्ति को सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाए।