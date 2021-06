योगी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा बीजेपी का यह चेहरा, पुराने कार्यकर्ता को तरजीह

Prefernce given to old workers- भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने नेतृत्व में बदलाव किया है। पदाधिकारियों के चयन में जातीय व क्षेत्रीय संतुलन बिठाने की पूरी कोशिश की गई है। पार्टी ने पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताते हुए उन्हें तरजीह दी है।