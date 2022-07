राष्ट्रपति को कार्यकाल खत्म होने के बाद मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं, आज फेयरवेल में सीएम योगी भी  होंगे शामिल

President in India: भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल के बाद भी पहले की तरह ही कई बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। घर, गाड़ी और सुरक्षा के साथ मुफ्त यात्रा भी मिलती है।

भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) का कार्यकाल 24 जुलाई यानि रविवार को खत्म हो जाएगा। उससे पहले 23 जुलाई यानि शनिवार को अशोका होटल में उनके लिए विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए रामनाथ कोविंद को कई तरह की सुविधाएं मिलती रही हैं। इन सुविधाओं में हर महीने पांच लाख रुपये की सैलरी भी शामिल है। साथ ही साथ मुफ्त मेडिकल, आवास और आने-जाने की सुविधाएं भी मिलती रहीं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद इनमें से कई सुविधाएं पूर्व राष्ट्रपति के लिए जारी रहती हैं। घर और पेंशन भी दी जाती है।

