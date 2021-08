प्राइमरी स्‍कूलों में शिक्षकों के तबादले का नया आदेश, अब इस नियम से होगा तबादला

Primary School Teachers New Order Transfer Will be Done This Way- यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों (Primary Schools) में शिक्षकों के तबादले के नियम में बदलाव किया जा रहा है। शिक्षकों के तबादले दो चरणों में पूरे होंगे। पहले शिक्षकों की मांग पर तबादले किए जाएंगे और दूसरा इसके बाद समायोजन होगा।