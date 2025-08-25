चुनाव जीतने के लिए नहीं, जनता का विश्वास निभाने के लिए कार्य करें जनप्रतिनिधि: महाना

महाना ने कहा कि भारत सिर्फ भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विचार और चेतना है, जिसने मानव समाज को शासन, न्याय और सामाजिक समरसता के सर्वोच्च आदर्श दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई हिस्सों में केवल राजतंत्र और जनजातीय शासन प्रचलित था, तब भारत में सामाजिक विमर्श और संवाद की परंपरा विकसित हो चुकी थी। यही कारण है कि भारत को लोकतंत्र की जननी माना जाता है।