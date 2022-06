Bank Update: यूपी में बंद रहेंगे इतने दिन बैंक, फटाफट निपटा लें अपने जरूरी काम

Bank Strike Update: जून के आखिरी सप्ताह में बैंक करीब 3-4 दिन के लिए बंद होने वाले हैं। इसलिए आप अपना जरूरी काम निपटा लें।

उत्तर प्रदेश के कई शहरों के बैंक बंद रहेंगे। वजह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU Bank) के कर्मचारियों ने हड़ताल में जाने की चेतावनी दी है। कर्मचारी संगठनों की मांग पर सरकार ध्यना नहीं दे रही, जिसके चलते कार्यबहिष्कार कर हड़ताल करेंगे। 27 जून यानि सोमवार को हड़ताल करेंगे। चौथा शनिवार और रविवार के अवकाश बाद हड़ताल करेंगे तो बैंक करीब 3 से 4 दिन के लिए बंद हो सकता है। कर्मचारी संगठनों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में सप्ताह में पांच कार्य दिवस (Five Working Days) तथा पेंशन (Pension) संबंधी मुद्दों का निराकरण शामिल है। सरकार से बीते कई महीनों से मांग हो रही थी।

Public Sector Bank Employees Going For Strike in UP India