Indian Railway कमाल के होते हैं रेलवे जंक्शन, टर्मिनल और सेंट्रल स्टेशन में क्या अंतर है बताएं जरा

Indian Railway हम सभी रेल का खूब सफर करते हैं। रेल यात्रा के दौरान कभी आप ने सोचा है कि रेलवे में कुछ शब्द बोले जाते हैं वो क्या है। अधिकतर जब आप रेलवे स्टेशन पर होते हैं तो घोषणा के दौरान कहा जाता है कि, आपका इस जंक्शन, इस टर्मिनल या फिर इस सेंट्रल स्टेशन में स्वागत है।

लखनऊ Published: February 05, 2022 09:52:32 am

Indian Railway हम सभी रेल का खूब सफर करते हैं। रेलवे को अगर हम भारत की जीवन रेखा कहें तो सभी इस बात को स्वीकार करेंगे। रेल यात्रा के दौरान कभी आप ने सोचा है कि रेलवे में कुछ शब्द बोले जाते हैं वो क्या है। अधिकतर जब आप रेलवे स्टेशन पर होते हैं तो घोषणा के दौरान कहा जाता है कि, आपका इस जंक्शन, इस टर्मिनल या फिर इस सेंट्रल स्टेशन में स्वागत है। पर कभी यह सवाल आपके दिमाग में कौंधा होगा आखिरकार सेंट्रल, जंक्शन या फिर टर्मिनल का मतलब क्या है। तो आज हम आपको इन शब्दों का मतलब बताते हैं। वैसे आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो भारत में इस वक्त 8 हजार से भी अधिक रेलवे स्टेशन हैं। इन स्टेशनों को चार हिस्सों में बांटा गया है। -

,,

- सेंट्रल (Central) - टर्मिनल (Terminal) - जंक्शन (Junction) - स्टेशन (Railway Station) सेंट्रल रेलवे स्टेशन किसे कहते हैं जानें (Know what is Central Railway Station) उस स्टेशन को सेंट्रल रेलवे स्टेशन कहा जाता है जहां से कई रूट की ट्रेन मिलती हैं। भारत में 5 सेंट्रल स्टेशन हैं। पहला- मुंबई सेंट्रेल (Mumbai Central - BCT), दूसरा- चेन्नई सेंट्रल ( Chennai Central- MAS), तीसरा-त्रिवेंद्रम सेंट्रल (Trivandrum Central - TVC), चौथा- मैंगलोर सेंट्रल (Mangalore Central - MAQ) और पाचवां-कानपुर सेंट्रल (Kanpur Centra - CNB)। इन स्टेशनों को अपना एक रणनीतिक महत्व होता है। जिन शहरों में सेंट्रल रेलवे स्टेशन हैं। उस शहर का सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन वही होता है।

टर्मिनल या टर्मिनस रेलवे स्टेशन (What is Terminal or Terminus Railway Station?) टर्मिनल रेलवे स्टेशन उस स्टेशन को पुकारा जाता है, जहां से ट्रेनें आगे नहीं जाती हैं। और वह उनका अंतिम पड़ाव होता है। जिसे टर्मिनल या टर्मिनस रेलवे स्टेशन के नाम से पुकारा जाता है। हालांकि कई मामलों में ऐसा नहीं भी होता है। ऐसे में हम उस स्टेशन को टर्मिनल कहते हैं, जहां किसी दूसरी जगह से ट्रेन आती हो और फिर उसी जगह से वापस चली जाती हो तो हम उस स्टेशन को भी टर्मिनल कहते हैं। देश के कुछ प्रमुख टर्मिनस हैं - बांद्रा टर्मिनस (Bandra Terminus - BDTS), हावड़ा टर्मिनस (Howrah Terminus - HWH), भावनगर टर्मिनस (Bhavnagar Terminus - BVC), कोचीन हार्बर टर्मिनस (Cochin Harbour Terminus - CHTS), छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (Chatrapati Shivaji Terminus - CST) और लोकमान्य तिलक टर्मिनस (Lokmanya Tilak Terminus - LTT)

यह भी पढ़ें रेलवे का फैसला, श्रीरामायण यात्रा स्‍पेशल ट्रेन 9 फरवरी को नहीं चलेगी नई डेट जारी, वजह जानेंगे तो चौंक जाएंगे कमाल के होते हैं जंक्शन (What is Junction) जंक्शन तो लगातार सुनते आ रहे होंगे। जंक्शन उस स्टेशन को कहते हैं जिस स्टेशन पर कम से कम तीन रेल लाइनें आकर मिलती हैं। आसान शब्दों में कहें तो कम से कम दो अलग-अलग रूट की ट्रेनें इस स्टेशन से गुजरती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि, भारत में मथुरा जंक्शन से सबसे अधिक 7 रूट की ट्रेनें गुजरती हैं। इसके बाद सलेम जंक्शन, जहां से 6 अलग-अलग दिशाओं में यात्रा के लिए ट्रेंने ले सकते हैं। विजयवाड़ा जंक्शन तीसरे नंबर पर आता है, जहां से आप 5 रूट के लिए गाड़ियां ले सकते हैं। ठीक उसकी प्रकार से आप बरेली जंक्शन से भी 5 रूट के लिए गाड़ियां ले सकते हैं। जंक्शन तो लगातार सुनते आ रहे होंगे। जंक्शन उस स्टेशन को कहते हैं जिस स्टेशन पर कम से कम तीन रेल लाइनें आकर मिलती हैं। आसान शब्दों में कहें तो कम से कम दो अलग-अलग रूट की ट्रेनें इस स्टेशन से गुजरती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि, भारत में मथुरा जंक्शन से सबसे अधिक 7 रूट की ट्रेनें गुजरती हैं। इसके बाद सलेम जंक्शन, जहां से 6 अलग-अलग दिशाओं में यात्रा के लिए ट्रेंने ले सकते हैं। विजयवाड़ा जंक्शन तीसरे नंबर पर आता है, जहां से आप 5 रूट के लिए गाड़ियां ले सकते हैं। ठीक उसकी प्रकार से आप बरेली जंक्शन से भी 5 रूट के लिए गाड़ियां ले सकते हैं।

गांवों और कस्बों होते हैं हाल्ट (halt) कई बार आपने सुना होगा हाल्ट है। तो उस वक्त आप ने गौर नहीं किया होगा। पर हाल्ट बेहद लोकपिय शब्द हैं। हाल्ट का हिंदी अनुवाद पड़ाव होता है, ठेठ हिंदी का शब्द है। रेलवे में पड़ाव हम उस स्थान को कहते हैं जहां सिर्फ कुछ गाड़ियां ही रूकती हैं। हॉल्ट पर हमेशा पैसेंजर गाड़ियां या लोकल ट्रेनें रूकती हैं। हालांकि इमरजेंसी के वक्त जैसे लाइन क्लियर नहीं होती है तो ऐसे समय में एक्सप्रेस ट्रेनों को भी इन जगहों पर रोक दिया जाता है। होल्ट विशेष रूप से गांवों और कस्बों में बनाए जाते हैं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें