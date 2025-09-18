लखनऊ में 19 सितंबर को पत्रिका की-नोट कार्यक्रम, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका-अवसर और चुनौतियों पर मंथन

Patrika Keynote 2025 Program: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश की जन्मशती वर्ष के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल शुक्रवार को लखनऊ में पत्रिका की-नोट (Patrika Keynote) कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार भवन में सुबह 10: 30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसमें ‘'भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका- अवसर और चुनौतियां’' विषय पर अतिथि वक्ता उद्बोधन देंगे।