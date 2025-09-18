Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ में 19 सितंबर को पत्रिका की-नोट कार्यक्रम, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका-अवसर और चुनौतियों पर मंथन

Patrika Keynote 2025 Program : लखनऊ विश्वविद्यालय में 19 सितंबर को पत्रिका की-नोट कार्यक्रम का आयोजन होगा। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका विषय पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉ. गुलाब कोठारी सहित अनेक विशिष्ट अतिथि अपने विचार साझा करेंगे।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 18, 2025

लखनऊ में कल 19 सितंबर को होगा पत्रिका की नोट कार्यक्रम।
लखनऊ में कल 19 सितंबर को होगा पत्रिका की नोट कार्यक्रम। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Patrika Keynote 2025 Program: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश की जन्मशती वर्ष के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल शुक्रवार को लखनऊ में पत्रिका की-नोट (Patrika Keynote) कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार भवन में सुबह 10: 30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसमें ‘'भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका- अवसर और चुनौतियां’' विषय पर अतिथि वक्ता उद्बोधन देंगे।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि होंगे। समारोह की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी (Editor in Chief Patrika Group Gulab Kothari) मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करेंगे।

विशेष अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मनुका खन्ना और समाजसेवी एवं उद्यमी रेणुका टंडन (संस्थापक, FICCI FLO लखनऊ एवं कानपुर चैप्टर) उपस्थित रहेंगी। इस मंच पर लोकतंत्र और मीडिया के बदलते रिश्ते, उसकी चुनौतियों और अवसरों पर गहन विमर्श होगा।

Updated on:

18 Sept 2025 08:04 pm

Published on:

18 Sept 2025 07:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में 19 सितंबर को पत्रिका की-नोट कार्यक्रम, भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका-अवसर और चुनौतियों पर मंथन

