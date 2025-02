Ranveer Allahbadia-Samay Raina पर भड़के राकेश टिकैत, पीएम मोदी को लेकर कही ये बात

Ranveer Allahbadia-Samay Raina: किसान नेता राकेश टिकैत ने शो इंडियाज गॉट लेटेंट के विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है।

Ranveer Allahbadia on India’s Got Latent: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) के हाल ही में जारी एक एपिसोड में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) ने पेरेंट्स को लेकर अश्लील टिप्पणी की, जिससे सोशल मीडिया पर विवाद भड़क उठा। इस बयान को लेकर यूजर्स ने कड़ी नाराजगी जताई। इसी बीच, भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि इस एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया के साथ यूट्यूबर आशीष चंचलानी और अपूर्वा भी शामिल थे।

किसान नेता राकेश टिकैत ने एक्स पर पोस्ट कर नाराजगी जताते हुए लिखा, "देश में मनोरंजन और कॉमेडी के नाम पर जिस तरह से अश्लीलता और फूहड़ता परोसी जा रही है, क्या सरकार इन सबसे अनभिज्ञ है? ना इनको किसानों की चिंता है, ना ही भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का कोई ख्याल। प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को अवार्ड देते हैं, जबकि अवार्ड की जगह इन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।" पीएम मोदी ने दिया था अवॉर्ड गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के दौरान रणवीर इलाहाबादिया को 'डिसरप्टर ऑफ द ईयर' के खिताब से सम्मानित किया था। क्या है पूरा मामला? बता दें, वायरल हुए शो के वीडियो में रणवीर इलाहाबादिया के साथ आशीष चंचलानी और अपूर्वा भी मंच पर मौजूद थे। वे स्टेज पर खड़े प्रतियोगी के साथ मजाक करते नजर आए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया है। यूजर्स न केवल रणवीर अल्लाहबादिया की आलोचना कर रहे हैं, बल्कि अश्लील और भद्दे जोक्स के लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। यह भी पढ़ें रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज, CM बोले- शो में भद्दी बातें कही गईं महाराष्ट्र के सीएम ने क्या कहा? इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "मुझे इसके बारे में पता चला है। मैंने अभी तक इसे नहीं देखा है। चीजों को गलत तरीके से कहा और प्रस्तुत किया गया है। हर किसी को बोलने की आजादी है लेकिन हमारी आजादी तब खत्म हो जाती है जब हम दूसरों की आजादी का हनन करते हैं। हमने अपने समाज में कुछ नियम बनाए हैं, अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो यह बिल्कुल गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।"