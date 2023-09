पूर्वोत्तर से लेकर रामेश्वर तक कण-कण में हैं राम... समाज और संस्कृति के सेतु हैं श्री राम

लखनऊPublished: Sep 30, 2023 07:22:53 am Submitted by: Markandey Pandey

Ram is everywhere from North East to Rameshwar:Ram Mandir Katha 11: पत्रिका राम मंदिर कथा के इस एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे पूर्वोत्तर से लेकर रामेश्वर तक कण-कण में है राम और साथ ही समाज और संस्कृति के सेतु श्री राम की गाथा को भी बताएंगे।

मणिपुर के राजा ने रामानंदी सम्प्रदाय का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया था। उसी समय से मणिपुर में रामकथा का प्रचलन शुरू हो गया था। यहां पर दशहरे के दिन को रामणकप्पा अर्थात रावण वध का दिन मनाते हैं।

रमते कणे-कणे इति राम: पूर्वोत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक राममय भारत अयोध्या से सात समुद्र पार नरोत्तम राम के पहुंचने की चर्चा हम कर चुके हैं। विभिन्न भाषा, बोली और स्थानीय संस्कृति में कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक राम किस प्रकार रमते हैं, इसे देखना भी कम रोमांचकारी नहीं है। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमने डॉ विश्वजीत मिश्र से संपर्क किया जो राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, इटानगर से थोड़ा आगे रोनो हिल्स पर स्थित दोईमुख, अरुणांचल प्रदेश में हिंदी के प्रोफेसर हैं। वह बताते हैं कि