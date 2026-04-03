यूपी में 2027 में बनेगी NDA की सरकार, संजय निषाद ने भरी हुंकार, 5 अप्रैल को करेंगे बड़ा आयोजन

उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप का जीवन हमें समाज में एकता, समरसता और सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसी उद्देश्य के साथ यह आयोजन समाज को जोड़ने और जागरूकता बढ़ाने का माध्यम बनेगा। सदियों से उपेक्षित समाज अब जाग चुका है और समय आ गया है जब हम अपने हक, अपने सम्मान और अपने अधिकार के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और इसी ताकत को दिखाने के लिए नोएडा के इंडोर स्टेडियम में एक विशाल एकता महासम्मेलन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब मिलकर अपने समाज की शक्ति, एकता और संकल्प का परिचय देंगे।