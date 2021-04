स्टेट बैंक में नहीं है अकाउंट तो तुरंत खुलवा लें, SBI अपने खाताधारकों को दे रहा 2 लाख रुपये का सीधा फायदा

लखनऊ. कोरोना काल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI State Bank of India) जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने जनधन खाताधारकों बड़ी सुविधा दे रहा है। दरअसल अगर एसबीआई में आपका जनधन अकाउंट है या फिर आप जनधन खाता खुलवाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके फायदे के लिये है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने जनधन खाताधारकों को 2 लाख रुपये तक का फायदा दे रहा है। इस बात की जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल से एक बार फिर ट्वीट करके दी है। इसका लाभ पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी SBI का ग्राहक बनकर उठा सकते हैं।

SBI खाते पर दो लाख का फायदा

जानकारी के मुताबिक अगर आप एसबीआई रुपे (SBI RUPAY) जनधन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए आपको 90 दिनों में एक बार इस कार्ड को स्वाइप करना होगा। ऐसा करने पर आप 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कवर (Accidental Insurance) पाने के लिये मान्य हो जाएंगे।

Follow the road to success with Rupay Jandhan Card. It also gets you covered so that you can focus on what matters the most.#JandhanCard #InsuranceCover pic.twitter.com/low5ZhXClq