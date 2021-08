पांच दिन खुलेंगे स्कूल, 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक चलेगी क्लास

School Reopen 16th August Classes will be Done Only Five Days a Week- सोमवार 16 अगस्त से स्कूल खुल (School Reopen) रहे हैं। 9वीं से 12वीं के छात्र स्कूल जाकर पढ़ाई करेंगे। महामारी के बीच एक लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में शासन ने पढ़ाई के साथ-साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया है।