Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन और भाई परवेज का खतरनाक टेरर कनेक्शन, मालदीव से कश्मीर तक फैला नेटवर्क

Lucknow News: मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन और उनके भाई डॉ. परवेज के अंतरराष्ट्रीय टेरर नेटवर्क से जुड़े होने के चौंकाने वाले सबूत सामने आए। मालदीव से लेकर लखनऊ और कश्मीर तक फैले इस नेटवर्क ने जांचकर्ताओं को हिला दिया है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohd Danish

Nov 14, 2025

shaheen parvez maldives terror links lucknow kashmir network exposed

मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन और भाई परवेज का खतरनाक टेरर कनेक्शन | Image Source - 'X' @IANS

Shaheen parvez maldives terror links: दिल्ली ब्लास्ट की मास्टरमाइंड बताई जा रही डॉ. शाहीन के लखनऊ स्थित लालबाग घर पर इन दिनों ताला लटका हुआ है। बाहर दो पुलिसकर्मी तैनात हैं, जबकि अंदर उनके पिता मौजूद हैं, जिन्होंने किसी से भी बातचीत करने से इनकार कर दिया है। लगातार पुलिस-एजेंसी की आवाजाही ने पूरे मोहल्ले को सहमा दिया है। कई लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके हैं। इधर, ATS, NIA और अन्य खुफिया एजेंसियां यूपी में शाहीन और उनके भाई डॉ. परवेज अंसारी से जुड़े हर सुराग को खंगाल रही हैं।

तीन साल मालदीव नौकरी ने बदल दी जिंदगी

एजेंसी सूत्रों के मुताबिक, शाहीन का भाई परवेज 2021 से पहले करीब तीन साल मालदीव में एक मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रहा था। वहीं उसकी मुलाकात पाकिस्तान आधारित नेटवर्क से हुई। बताया जा रहा है कि शाहीन के कहने पर वह लखनऊ लौटा और फिर कई बार बहन के साथ जम्मू-कश्मीर गया। दोनों ने करीब दो महीने तक कश्मीर में एक साथ रहकर गतिविधियां संचालित कीं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यूपी में परवेज, शाहीन के लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था।

शांत परिवार की छवि के पीछे छिपे थे कई राज़

मड़ियांव में रहने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि परवेज कभी मिलनसार हुआ करता था, पर मालदीव से आने के बाद वह ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था। उसने अलग घर बना लिया और खुद को समाज से काट लिया। पड़ोसी बताते हैं कि यह परिवार हमेशा शांति से रहा, बच्चों को कभी त्योहारों में भी बाहर नहीं देखा गया, जिससे अब लोगों को समझ आ रहा है कि शायद यह सब पहचान छिपाने की कोशिश थी।

खुफिया एजेंसियों को मालदीव लिंक की तलाश

जांच में सामने आया है कि परवेज अपनी पत्नी और बेटी से भी अलग हो चुका था। वह महीनों उनसे नहीं मिलता था। मोहल्ले वालों का कहना है कि जो अपने परिवार को छोड़ सकता है, वह किसी और का कभी नहीं हो सकता। एजेंसियां अब यह भी जांच कर रही हैं कि मालदीव में परवेज किन लोगों के संपर्क में था और वहां क्या-क्या गतिविधियां हुईं।

ईद-बकरीद पर भी नहीं दिखे बच्चे

स्थानीय मस्जिद में नमाज़ के बाद बातचीत में मोहल्ले वालों ने बताया कि यह परिवार इतना शांत था कि उनके बारे में किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। कई लोगों का कहना है कि उन्हें तो अब पता चला कि उनके घर में एक बेटी भी रहती थी। शाहीन को इलाके में कभी किसी ने देखा तक नहीं। स्थानीय लोग अब इस रहस्यमयी दूरी को आतंक कनेक्शन से जोड़कर देखने लगे हैं।

AK-47 के साथ गिरफ्तार हुई शाहीन

फरीदाबाद में 10 नवंबर को 2900 किलो IED मिलने के बाद कार्रवाई तेज हुई। उसी दिन छह लोगों की गिरफ्तारी हुई और शाम तक डॉ. शाहीन AK-47 के साथ पकड़ी गईं। अगली सुबह यूपी ATS के साथ लखनऊ में उनके घर और भाई परवेज के ठिकाने पर छापेमारी की गई। शाहीन और परवेज के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले। खुफिया एजेंसियों को शक है कि शाहीन जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से सीधे संपर्क में थी।

शाहीन की गायब फाइलों में छुपे कई सवाल

कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता रहीं डॉ. शाहीन 2013 में लगातार गैरहाजिर रहने और अनुशासनहीनता के आरोपों में सस्पेंड हुईं। इसके तुरंत बाद वह अचानक गायब हो गईं। परिवार के पास भी उनकी कोई जानकारी नहीं थी। विभागीय रिकॉर्ड में उनका नाम ‘ड्यूटी से फरार’ दर्ज हुआ।

शादी, तलाक और परिवार से दूरी

शाहीन की शादी 2003 में महाराष्ट्र के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. जफर हयात से हुई थी। बढ़ते मतभेदों के चलते 2014 में तलाक हो गया। तलाक के बाद वह परिवार से भी पूरी तरह दूर हो गईं। पिता सईद अंसारी, जो हेल्थ विभाग से सीनियर पद से रिटायर्ड हैं, अपनी बेटी पर लगे आरोपों को मानने से इनकार करते हैं।

लखनऊ-फरीदाबाद कनेक्शन उजागर

लगातार गैरहाजिर रहने पर 2021 में उन्हें विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने परिवार को बताया कि उन्हें नई नौकरी मिल गई है, जबकि असल में वह फरीदाबाद नेटवर्क के संपर्क में थीं। इसी दौरान उनका भाई परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में सीनियर रेजिडेंट बना, पर 7 नवंबर 2025 को उसने अचानक इस्तीफा दे दिया, जिससे शक और गहरा गया।

फरीदाबाद मॉड्यूल से खुला जमात-उल-मोमिनात का राज़

ATS और J&K पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फरीदाबाद मॉड्यूल का खुलासा हुआ। पहली गिरफ्तारी में डॉ. मुजम्मिल शकील पकड़ा गया, जिसकी कार से AK-47 और शाहीन के दस्तावेज मिले। पूछताछ में सामने आया कि शाहीन “जमात-उल-मोमिनात” की इंडिया कमांडर थी, जो जैश-ए-मोहम्मद का महिला विंग है। उसे महिलाओं की भर्ती और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 11:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन और भाई परवेज का खतरनाक टेरर कनेक्शन, मालदीव से कश्मीर तक फैला नेटवर्क

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: जीत के करीब पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

6 दिसंबर, 6 बम और 6 शहर: बाबरी विध्वंस का ‘बदला’ लेना चहाते थे आतंकी! सीरियल ब्लास्ट करने का था प्लान

delhi blast case update terrorists wanted to avenge babri masjid demolition crime news lucknow
लखनऊ

4 डॉक्टर और एक प्रोफेसर 200 बम बनाने की तैयारी में जुटे थे, लैब से केमिकल चुराया-विस्फोटक जुटाए

AntiTerrorSquad, ATSAction, ATSinLucknow, BreakingIndia, crime, crime news, DelhiBlast, DoctorVerification, educationnews, HealthSectorUP, hindi news, IntegralUniversity, IntegralUpdate, InvestigationUpdate, KanpurNews, KashmirConnection, KashmiriStudents, LPSCardiology, LucknowBreakingNews, MedicalNewsIndia, patrika news, police, SecurityAlert, TerrorProbe, UPATS, upnews, uppolice, UPSecurity, UPTopNews
लखनऊ

योगी सरकार का बड़ा फैसला; यूपी में अब महिलाओं की लगेगी नाइट ड्यूटी! समय क्या रहेगा, डबल वेतन मिलेगा या नहीं?

uttar pradesh women able to work in night shifts yogi adityanath government took big decision lucknow
लखनऊ

Delhi Blast जांच में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से डॉ. परवेज के दस्तावेज बरामद कर मांगा पूरा डाटा

धार्मिक पुस्तकें, डायरी व दस्तावेज बरामद- कश्मीरी छात्रों और स्टाफ का पूरा डाटा तलब (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

Gold Price Update: फिर बढ़े सोना-चांदी के भाव, 24 कैरेट सोना ₹1.31 लाख और चांदी ₹1.70 लाख प्रति किलो

फिर बढ़े सोने और चांदी के दाम: निवेशकों की बढ़ी चिंता, बाजार में फिर लौटी हलचल (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.