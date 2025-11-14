मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन और भाई परवेज का खतरनाक टेरर कनेक्शन, मालदीव से कश्मीर तक फैला नेटवर्क

Shaheen parvez maldives terror links: दिल्ली ब्लास्ट की मास्टरमाइंड बताई जा रही डॉ. शाहीन के लखनऊ स्थित लालबाग घर पर इन दिनों ताला लटका हुआ है। बाहर दो पुलिसकर्मी तैनात हैं, जबकि अंदर उनके पिता मौजूद हैं, जिन्होंने किसी से भी बातचीत करने से इनकार कर दिया है। लगातार पुलिस-एजेंसी की आवाजाही ने पूरे मोहल्ले को सहमा दिया है। कई लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके हैं। इधर, ATS, NIA और अन्य खुफिया एजेंसियां यूपी में शाहीन और उनके भाई डॉ. परवेज अंसारी से जुड़े हर सुराग को खंगाल रही हैं।