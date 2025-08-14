श्रीबांके बिहारी जी मंदिर को मिलेगा नया स्वरूप, यूपी सरकार ने पेश किया न्यास विधेयक, परंपराओं में नहीं होगा हस्तक्षेप

सरकार का कहना है कि यह न्यास स्वामी हरिदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। उनके समय से चली आ रही सभी पूजा पद्धतियां, त्योहार और धार्मिक क्रियाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। न्यास दर्शन का समय तय करने, पुजारियों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और अन्य प्रतिकर निर्धारित करने का भी कार्य करेगा। इसके साथ ही मंदिर की सुरक्षा, प्रशासन और प्रभावी प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी भी न्यास पर होगी।