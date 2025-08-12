सिपाही की मौत…बाइक चलाकर पहुंचा था अस्पताल, साथ कौन पूछने पर कहा था- इतनी सुबह-सुबह कौन आवेगा

लखनऊ के माल-रहीमाबाद क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक सिपाही की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान सिपाही दीपक कुमार के रूप में हुई है, जो रहीमाबाद थाने में डायल-112 पर तैनात थे। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु होने की आशंका जताई जा रही है।