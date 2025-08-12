12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नोएडा

बर्बाद कर दूंगा…नौकरी खा जाऊंगा, IAS के बिगड़े बोल, महिला अधिकारियों ने CM योगी को लिखा पत्र

नोएडा के GST आफिस का एक लेटर वायरल हो रहा है। इस लेटर में महिला अधिकारियों ने एक IAS पर गलत व्यवहार करने, धमकी देने और नौकरी से बाहर निकाल देने का आरोप लगाया है।

नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 12, 2025

महिला अधिकारियों ने IAS पर लगाए गलत व्यवहार करने के आरोप।

नोएडा : नोएडा का GST आफिस विवादों में है वजह है एक लेटर। यहां की महिला अधिकारियों ने एक लेटर सीएम योगी को लिखा है। महिलाओं का आरोप है कि IAS महिला अधिकारियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। वह महिलाओं को कुछ भी बोल देते हैं। इसके अलावा वह रात में महिला अधिकारियों को फोन भी करते हैं।

आइए जानते हैं लेटर में क्या लिखा…

'हम सभी महिला अधिकारी नोएडा जोन में समक्ष बल एवं सेक्टर में कार्यरत हैं। पिछले लगनग 04 माह से जब से यह IAS जोन के अपर आयुक्त बने है। उनके द्वारा लगातार शोषण और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। वह अपने सहकर्मियों से गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं।

ये भी पढ़ें

‘गुंडे, माफिया-दंगाई कौन हैं, यह यूपी की जनता जानती…हमने अस्पताल, नौकरियां, स्टेडियम दिया, आपने क्या किया’?
लखनऊ
image

हाथ में कटोरा दे दूंगा….

IAS महिला अधिकारियों के साथ गलत भाषा और अपशब्दों का प्रयोग करते है ये महिला अधिकारियों से कहते हैं कि यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी नौकरी खा जाउंगा और तुम्हारे हाथ में कटौरा देकर नौकरी से बाहर कर दूंगा।

घंटों घूरने का आरोप

आगे लेटर में महिला अधिकारियों ने लिखा, 'अपर आयुक्त(IAS) महिला आधिकारियों को घंटो अपने कार्यालय में बैठाकर घूरते हैं। लगातार धमकी भरे शब्दों को प्रयोग करते है ये रात रात भर माहिला अधिकारियों को फोन करते हैं। वीडियो कॉल करते हैं ये महिला अधिकारी को छुप कर घंटों तक घूरते रहते है। उनका वीडियो बनाते है। यदि किसी अधिकारी द्वारा इनके इस कृत्व का विरोध किया जाता है तो निलंबित करने की धमकी देते। महिला अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है।

एक महिला अधिकारी ने लिखा है कि एक ओर जहां प्रधानमंत्री जी 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान' से महिला सशक्तिकरण का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर, इन IAS जैसे अधिकारी महिलाओं का शोषण करके हमारे मनोबल और अस्मिता को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं।

स्वतंत्र जांच कराने का आदेश

लेटर में लिखा है कि सभी तथ्यों की गोपनीय रूप जांच से किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी या राज्य महिला आयोग से करवाएं। तभी आपको इनके इस घिनौने कृत्य का पता चलेगा। जांच से महिला अधिकारियों के खिलाफ हो रहे शोषण, अभद्र व्यवहार, अमानवीय भ्रष्टाचार और महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले ऐसे संदीप भागिया की सच्चाई से आप स्वयं ही अवगत हो जाएंगे। आप की तरफ से न्याय की उम्मीद में हम सभी महिला अधिकारी बहुत साहस करके प्रार्थना कर रही हैं।

IAS ने महिला अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी चोरी को रोकने, राजस्व को बढ़ाने के लिए सख्ती से कार्य किया जा रहा है। प्रशासनिक कार्य यानी रूटीन कार्य को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।

ये भी पढ़ें

ब्रेकअप के बाद सुसाइड करने जा रही थी युवती… एक अलर्ट और 12 मिनट में देवदूत बनकर पहुंची पुलिस
गाजीपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 05:13 pm

Published on:

12 Aug 2025 05:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / बर्बाद कर दूंगा…नौकरी खा जाऊंगा, IAS के बिगड़े बोल, महिला अधिकारियों ने CM योगी को लिखा पत्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.