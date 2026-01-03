4 से 6 जनवरी को टूटकर बरसेंगे बादल; लगातार तीन दिनों तक यहां होगी जमकर बारिश!

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। फोटो सोर्स-AI
Heavy Rain Alert: नए साल के पहले दिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। ठंड और गलन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आपको बताते हैं कि मौसम विभाग ने कहां-कहां बारिश का अलर्ट जारी किया है।
उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, जबकि ठंडी हवाओं ने गलन और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने पूर्वांचल के अधिकतर जिलों में अत्यंत घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। इनमें बनारस, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही के साथ आस-पास के जिले मौजूद हैं। वहीं मौसम विभाग ने 4,5,6 जनवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इसमें पीलीभीत, लखीमपुरखीरी, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, महाराजगंज, बिजनौर, मुरादाबाद,सीतापुर, और सिद्धार्थनगर समेत अन्य आस-पास के जिले शामिल हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में 4, 5 और 6 जनवरी को घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चम्पावत, पौड़ी और देहरादून समेत आस-पास के इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
दिल्ली NCR की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में लगातार तीन दिनों तक घना कोहरा छाया रह सकता है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 4, 5 और 6 जनवरी 2026 तक जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा तमिलनाडु में जमकर बारिश की संभावना जताई गई है।
