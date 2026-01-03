4 से 6 जनवरी को टूटकर बरसेंगे बादल; लगातार तीन दिनों तक यहां होगी जमकर बारिश!

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। इनमें बनारस, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही के साथ आस-पास के जिले मौजूद हैं। वहीं मौसम विभाग ने 4,5,6 जनवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इसमें पीलीभीत, लखीमपुरखीरी, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, महाराजगंज, बिजनौर, मुरादाबाद,सीतापुर, और सिद्धार्थनगर समेत अन्य आस-पास के जिले शामिल हैं।