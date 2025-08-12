ब्रेकअप के बाद सुसाइड करने जा रही थी युवती… एक अलर्ट और 12 मिनट में देवदूत बनकर पहुंची पुलिस

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मेटा के एक अलर्ट ने 21 वर्षीय युवती की जान बचा ली। सादात थाना क्षेत्र के कुन्दर्शीपुर गांव में 11 अगस्त की रात एक युवती ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर आत्महत्या का प्रयास किया। इसकी सूचना मिलते ही गाजीपुर पुलिस ने महज 18 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर युवती को अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बचाई।
घटना की शुरुआत तब हुई जब युवती ने रात 11:34 बजे इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह पानी में दवाइयां घोलकर पीते हुए नजर आई। वीडियो के साथ उसने लिखा, 'जहर खाने के लिए मजबूर कर दिया।' यह पोस्ट मेटा कंपनी के मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा तुरंत पकड़ी गई, जिसके बाद मेटा ने लखनऊ स्थित यूपी डीजीपी ऑफिस के सोशल मीडिया सेंटर को ईमेल अलर्ट भेजा। डीजीपी राजीव कृष्ण ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
सोशल मीडिया सेंटर ने अलर्ट में दिए गए मोबाइल नंबर और लोकेशन के आधार पर गाजीपुर पुलिस को सूचित किया। गाजीपुर मीडिया सेल ने तुरंत सादात थाना पुलिस को जानकारी दी। सादात थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष ने महिला आरक्षियों और पुलिस कर्मियों के साथ बिना समय गंवाए कार्रवाई शुरू की।
सादात पुलिस ने मात्र 18 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर कुन्दर्शीपुर गांव में युवती के घर पहुंच गई। वहां परिजनों के साथ कमरे का दरवाजा खोलने पर युवती चारपाई पर बेहोश पड़ी मिली। महिला सिपाहियों की मदद से उसे तुरंत सादात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर उसकी हालत स्थिर की। वर्तमान में युवती स्वस्थ है और होश में आने के बाद उसने अपनी आपबीती साझा की।
पूछताछ में युवती ने बताया कि वह पहले दिल्ली में पानी सप्लाई का काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात प्रयागराज के एक युवक से हुई थी। दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन नौकरी छूटने के बाद युवती अपने गांव लौट आई। कुछ समय बाद युवक ने उससे संबंध तोड़ लिए, जिसके कारण वह मानसिक तनाव में थी। इसी अवसाद में उसने भारी मात्रा में दवाइयां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया।
सादात थाना पुलिस ने युवती की काउंसलिंग की, जिसके बाद उसने भविष्य में ऐसा कदम न उठाने का वादा किया। युवती के परिजनों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए आभार जताया। सादात थाना पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश पुलिस और मेटा कंपनी के बीच वर्ष 2022 से एक विशेष समन्वय व्यवस्था चल रही है। इसके तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से संबंधित पोस्ट की निगरानी की जाती है। ऐसी किसी भी पोस्ट पर मेटा तुरंत यूपी पुलिस को ईमेल और फोन के माध्यम से अलर्ट भेजता है। इस व्यवस्था के तहत 1 जनवरी 2023 से 10 अगस्त 2025 तक 1241 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। गाजीपुर में भी हाल ही में मेटा के एक अन्य अलर्ट के आधार पर एक युवती की जान बचाई गई थी।