ब्रेकअप के बाद सुसाइड करने जा रही थी युवती… एक अलर्ट और 12 मिनट में देवदूत बनकर पहुंची पुलिस

उत्तर प्रदेश पुलिस और मेटा कंपनी के बीच वर्ष 2022 से एक विशेष समन्वय व्यवस्था चल रही है। इसके तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से संबंधित पोस्ट की निगरानी की जाती है। ऐसी किसी भी पोस्ट पर मेटा तुरंत यूपी पुलिस को ईमेल और फोन के माध्यम से अलर्ट भेजता है। इस व्यवस्था के तहत 1 जनवरी 2023 से 10 अगस्त 2025 तक 1241 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। गाजीपुर में भी हाल ही में मेटा के एक अन्य अलर्ट के आधार पर एक युवती की जान बचाई गई थी।