योगी सरकार में मंत्री रही सोनम चिश्ती को लाठी डंडों से पीटा, जबरन बाल कटवाए बेहोशी की हालत में फेंका

इकबाल किन्नर का कहना है कि हमलावरों ने सोनम चिश्ती को जबरन अपने साथ ले लिया। उन्हें बंधक बनाकर एक अड्डे पर ले जाया गया। जहां उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। इसके बाद कथित तौर पर जबरन उनके बाल काट दिए गए, जो किन्नर समाज में अत्यंत अपमानजनक माना जाता है। बाद में आरोपी सोनम को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। किन्नर समाज का आरोप है कि यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि पूरे समाज को डराने और उनकी परंपरागत गद्दी व क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश है।